Burkina Faso: Hommage à Thomas Sankara - Baptême de feu du cérémonial militaire mensuel

Prévue se dérouler chaque premier jeudi du mois, la première journée du cérémonial militaire d'hommage au capitaine-Président Thomas Sankara s'est tenue, hier jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou sous la présidence du Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma.

Hier, jeudi 6 novembre 2025 à 15h 15 minutes, heure supposée du décès du père de la Révolution d'août 1983, le capitaine-Président Thomas Sankara, s'est déroulée la première des journées d'hommage militaire aux victimes du coup d'Etat du 15 octobre 1987. La garde rouge de la Gendarmerie nationale, la cavalerie, l'escadron d'escorte et d'honneur, le personnel policier assurant la sécurité à l'Assemblée législative de Transition sont les entités qui ont rendu les honneurs militaires lors de cette cérémonie qui s'est

déroulée à l'esplanade du Mémorial Thomas-Sankara.

Pour le Président de l'ALT, Ousmane Bougouma, c'est une journée voulue par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré afin de perpétuer la mémoire de feu Thomas Sankara, mais également lui donner la place qui le revient dans la lutte émancipatrice des peuples africains. Il a invité les populations à respecter et à participer à ces journées d'hommage militaires mensuels afin que « Sankara continue de vivre dans les coeurs des Burkinabè, des Africains et des amis du Burkina ».

Aussi, M. Bougouma a profité de l'occasion pour exhorter les Burkinabè à regarder dans la même direction que les autorités actuelles, à épouser leur vision afin de bâtir un Burkina nouveau, libre, prospère et uni. Il a également salué la forte participation de son institution, notamment les députés qui ont marqué de leur présence à cette cérémonie.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a indiqué que chaque premier jeudi, une institution ou un ministère sera retenu pour présider le cérémonial.

Pour cette première journée, il a remercié le président de l'ALT dont l'institution a assuré la présidence. Pour lui, la première journée a été une réussite. Il a invité les citoyens et des amis du Burkina à accompagner les actions de construction du Mémorial Thomas-Sankara dont les premières infrastructures sont déjà visibles. Le ministre a précisé que les réalisations se poursuivent et qu'une initiative dénommée : « Ma brique pour Sankara » est lancée afin de pouvoir poursuivre la mise en place des ouvrages devant

composer le complexe. A la fin du cérémonial, des extraits de discours anti-impérialiste du Président Thomas Sankara ont été distillés sous les acclamations de l'assistance.