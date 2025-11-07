Burkina Faso: Championnat de vovinam viet vo dao - La région du Kadiogo s'adjuge le trophée

La Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao a organisé, le vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, la finale du championnat national junior et senior du vovinam viet vo dao. C'est la région du Kadiogo qui est sortie victorieuse de cette finale.

La finale du championnat national, junior et senior du vovinam viet vo dao, s'est jouée du 31 octobre au 1er novembre 2025 dans la ville de Sya. Plusieurs équipes venues de plusieurs régions du Burkina Faso ont pris part à cette finale. La région du Kadiogo ayant engrangé le plus de médailles d'or, remporte la finale. Elle est suivie de la région du Guiriko. Le trophée du meilleur athlète est revenu à Hodou Ben Barro de la province du Houet.

Cette finale s'est jouée en présence des premiers responsables de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao, des autorités régionales et communales. Pour le président de la fédération, Philippe Sawadogo, l'idée d'organiser un championnat national de vovinam dans la région du Guiriko est de faire de Bobo-Dioulasso, l'un des berceaux du vovinam viet vo dao.

« Cette IIe édition du championnat national est la preuve vivante que la graine plantée par nos pionniers a pris racine sur la terre burkinabè. Elle symbolise notre persévérance, notre unité et notre passion commune pour cet art martial qui dépasse le cadre du sport pour devenir une école de vie », a laissé entendre Philippe Sawadogo. A l'entendre, cette édition à Bobo-Dioulasso est une étape cruciale qui prépare la fédération aux défis futurs, aux compétitions internationales et consolide les fondations d'un vovinam burkinabè fort, uni et respecté.

« Nos athlètes sont prêts à représenter le Burkina Faso à l'échelle africaine et mondiale », a rassuré Philippe Sawadogo. Le conseiller technique du gouverneur du Guiriko, Babou Ido, a salué la tenue du championnat dans la région et a marqué la disponibilité

de la région du Guiriko à accompagner une telle initiative qui fait la promotion du vovinam viet vo dao en particulier et le sport en général.