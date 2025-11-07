Burkina Faso: Financement de la recherche - L'Ecole normale supérieure en 'quête' de partenariats

L'Ecole normale supérieure (ENS) organise du 6 au 8 novembre 2025 à Koudougou, la IIe édition des journées de la coopération de l'institution.

«Partenariat et coopération universitaire dans le financement de la recherche : quelles opportunités ? ». C'est sur ce thème que l'Ecole normale supérieure (ENS), tient la IIe édition de ses journées de la coopération, du 6 au 8 novembre 2025 dans la cité du Cavalier rouge. Ces journées, de l'avis du directeur général de l'ENS, Pr Ousséni So, s'inscrivent dans la vision de la recherche, telle que ressortie dans l'adresse du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du Forum national de la recherche et des innovations technologiques (FRSIT), tenu en octobre dernier.

Il a souhaité une recherche qui soutient le développement industriel, forme les jeunes à la créativité et à l'innovation. Une recherche qui conforte la prise en charge endogène des besoins des populations, des administrations et des secteurs économiques. « Pour cela, il est nécessaire que la part des ressources endogènes soit forte pour que la recherche participe véritablement à l'édification de la souveraineté nationale », a-t-il dit. Pr So a indiqué que la mission de l'école est de mettre à la disposition du Burkina Faso, des hommes et femmes engagés, pour que l'éducation soit la clé de voûte du développement économique et social, un levier pour une paix durable.

L'ENS et ses partenaires, selon Pr So, définissent des objectifs communs qui se traduisent par des activités permettant à des entités ayant parfois des missions et des secteurs d'activités différents, de cheminer et d'agir ensemble pour le développement de leurs structures respectives. A l'entendre, l'ENS a besoin de ces synergies d'actions pour être capable de relever les défis de la formation et de la recherche dans un contexte où les besoins en ressources sont particulièrement importants.

Près de 8000 stagiaires et des défis à relever

Crée en 2021, l'institution compte près de 8000 stagiaires, avec près d'une trentaine de filières et plus de 80 spécialités. « C'est énorme pour une école de formation professionnelle. Ailleurs, toutes ces missions de formation sont prises en charge par deux, voire quatre structures de formation. Avec la nouvelle carte universitaire, il est prévu que l'ENS reçoive en formation académique LMD, des bacheliers orientés. Cela représente d'énormes défis que l'école compte relever grâce à l'appui de ses partenaires », a justifié le DG de l'ENS.

Il a souligné que les besoins de son institution sont énormes à savoir, l'aménagement du site pédagogique, les infrastructures et les équipements pédagogiques.

« L'ENS dispose d'un plan stratégique dans lequel sont inscrites avec précision, les réalisations vitales sur une période de cinq ans », a-t-il précisé. La marraine de ces journées, par ailleurs, présidente de l'Université Norbert Zongo (UNZ), Pr Windkouni Haoua Eugénie Maïga a, quant à elle, noté que l'ENS est forte de la diversité de ses domaines de recherche et de performances de ses enseignants-chercheurs. Pour preuve, elle a confié qu'entre 2023 et le premier semestre de 2025, ces derniers ont réalisé 112 productions scientifiques, 32 projets de recherche et d'innovation et un procédé et plus de 70 thèses de doctorat en cours dans trois laboratoires.

« L'ENS a créé trois structures de recherche, organisé trois manifestations scientifiques d'envergure internationale et mis en chantier une revue scientifique. La plupart des activités de l'institution sont réalisées sans un soutien financier extérieur », s'est-t-elle réjouie. Au regard de tous ces efforts fournis par l'ENS, la marraine a fait savoir que cette édition est un appel à l'ensemble des partenaires de tous les secteurs d'activités, à apporter leur appuis à l'Ecole, pour une recherche créatrice et performante.

C'est dans cette optique que quatre partenaires se sont prononcés lors de ces journées, à travers des signatures de convention. Il s'est agi de l'Agence nationale de biosécurité (ANB), la Capitale de l'électronique, l'Institut des sciences Veenem-Wata de Koudougou (ISVK) et le Groupe artistique Ancien. Pour cette IIe édition, les journées de coopération sont couplées avec les journées portes ouvertes afin de permettre à un large public de connaitre l'institution, ses missions et ses offres de formation.