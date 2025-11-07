Burkina Faso: Rencontres cinématographiques de Sya - La IVe édition du 25 au 30 novembre à Bobo-Dioulasso

Les Rencontres cinématographiques de SYA (RECIS) se dérouleront du 25 au 30 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Le comité d'organisation a tenu, le 31 octobre 2025, une conférence de presse pour annoncer la tenue de cet évènement qui est à sa IVe édition.

Les Rencontres cinématographiques de Sya,(RECIS) qui sont à leur IVe édition vont se tenir du 25 au 30 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso sur le thème « Valeurs et savoirs endogènes dans le cinéma burkinabè, africain, de la diaspora noire et des Afrodescendants ». Le comité d'organisation a échangé, le vendredi 31 octobre 2025, avec la presse autour de cette manifestation. Plusieurs activités dont des projections en salle, en plein air, dans les écoles et les universités, des master-class, des spectacles de musique et un colloque sur la thématique sont au programme des RECIS.

Pour la présidente du comité d'organisation, Mafarama Sanogo, le but du festival est de contribuer à promouvoir le cinéma burkinabè, africain, de la diaspora africaine et des Afrodescendants. Il s'inscrit, selon elle, dans une volonté de faire de Bobo-Dioulasso, une autre vitrine du cinéma au Burkina, après le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Expliquant le thème, la présidente du comité d'organisation a souligné que le festival veut explorer les valeurs culturelles, éducatives et identitaires véhiculées par le cinéma africain. Il s'agit également, selon lui, de mettre en lumière les savoirs endogènes dynamiques qui fondent les sociétés africaines.

« La IVe édition des RECIS entend analyser les représentations cinématographiques de ces savoirs endogènes dans une perspective contemporaine et inclusive », a laissé entendre Mafarma Sanogo. Le volet compétition est ouvert aux films de fiction, aux documentaires, aux films d'animation et aux clips vidéo. Déjà, plus de 60 films en provenance d'une vingtaine de pays ont été enregistrés. La récompense suprême est le silure d'or et d'autres prix spéciaux décernés par des partenaires des RECIS.

Les préoccupations des journalistes présents à la conférence de presse ont notamment porté sur le budget, les prix des lauréats et la mobilisation étant donné que d'autres manifestations comme la foire internationale de Bobo-Dioulasso se tiennent au même moment. Les membres du comité d'organisation y ont apporté des réponses tout en appelant le public bobolais à s'approprier ce festival en se mobilisant pour sa réussite.