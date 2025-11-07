Burkina Faso: Programme - « La conversation panafricaine » des Afrodescendants livrent le contenu au président de l'ALT

Le Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience une délégation de la diaspora africaine et d'Afrodescendants, le jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou.

Une délégation d'Afrodescendants, conduite par la présidente de l'Institut de développement de la diaspora africaine (ADDI), Dr Arikana Chihombori, a été reçue en audience par le Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, à la mi-journée du jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou. A l'issue de l'audience, Dr Arikana Chihombori a confié qu'elle est venue rencontrer le président de l'ALT pour lui faire savoir que les pays de de la Confédération des Etats du Sahel (Burkina Faso, Mali Niger), sont résilients.

« Nous lui avons expliqué que nous avons eu une semaine de conversation. Des conversations sur la façon dont nous voulons nous coordonner comme diaspora africaine et montrer notre solidarité avec les trois Nations sahéliennes », a-t-elle dit. Elle a indiqué que la délégation dispose d'un programme appelé « la conversation panafricaine ». Et dans ce programme, il est question de la solidarité au peuple du Burkina et ceux des autres pays de la confédération de l'AES. Dr Chihombori a ajouté que ce programme a permis d'élaborer un document appelé la déclaration de Ouagadougou de la diaspora africaine qui est contre les rapports négatifs des médias sur l'Afrique de l'Ouest.

De ce fait, de son avis, il est envisagé la création d'une télévision panafricaine qui devrait être installée au Burkina, pour contrer les médias occidentaux. Elle a aussi indiqué que les échanges avec le président de l'ALT ont porté sur l'importance d'une synergie entre historiens et écrivains pour réécrire la vraie histoire de l'Afrique, selon le peuple noir. En outre, Arikana Chihombori a nourri l'espoir de voir améliorer les cours dispensés dans les écoles à travers l'Afrique afin qu'ils soient plus panafricains. « Il est l'heure de changer les curricula qui seront axés sur le panafricanisme afin d'avoir le développement », a-t-elle martelé.

