Burkina Faso: Offensive agropastorale et halieutique - C'est parti pour 3 mois d'« achat bord champ » de céréales par la SONAGESS

Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'agriculture, Alassane Guiré, accompagné du directeur général de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS), Stéphane Gildas Tiendrebéogo, a lancé officiellement, le mardi 4 novembre 2025 à Kalsaka, dans la région de Yaadga (Ouahigouya), l'opération « achat bord champ » de céréales au profit de la société.

Le gouvernement burki-nabè s'est engagé depuis 2023 dans la mise en oeuvre de l'Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) dont l'objectif est de parvenir à la souveraineté alimentaire. La production issue des sites aménagés à cet effet devrait faciliter la constitution des stocks de souveraineté gérés par la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS). Dans la même lancée, la SONAGESS a été érigée en centrale d'achat, chargée de constituer et de gérer les réserves de souveraineté alimentaire, les stocks de régulation commerciale et les stocks de produits de rentes stratégiques.

C'est dans ce sens que le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, accompagné du directeur général de la SONAGESS, a donné le top départ officiel de l'opération « collecte bord champ » de la SONAGESS à Kalsaka, le mardi 4 novembre 2025.

Selon le DG de la SONAGESS, l'objectif de la collecte bord champ est d'optimiser l'approvisionnement de la SONAGESS en céréales, en légumineuses et en produits de rentes stratégiques. « Cette collecte offre plusieurs avantages. A travers l'achat bord champ, nous voulons rapprocher les services de la SONAGESS des producteurs, réduire les charges de ceux qui nourrissent la Nation selon la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Tout d'abord, elle permettra à la SONAGESS de réduire les délais de paiement. Ensuite, elle facilitera la reconstitution rapide de ses stocks. De plus, les coûts de revient des différents produits collectés permettent à la SONAGESS de vendre à des prix régulateurs, sans recourir à la subvention de l'Etat. Les producteurs et coopératives pourront vendre leurs productions à la SONAGES », a confié M. Tiendrebéogo.

« C'est du cash sur place »

Pour la présente campagne d'achat bord champ, le kilogramme du niébé est à 360 F CFA soit 360 000 F CFA la tonne. Selon le DG de la SONAGESS, l'opération de collecte bord champ lancée à Kalsaka concerne la collecte du Niébé pour une prévision de 3 000 tonnes de niébé au niveau de la région de Yaadga. Mais l'opération générale « achat bord champ » qui va se dérouler durant trois mois sur toute l'étendue du territoire national concerne le maïs, le mil, le sorgho, le riz paddy et les légumineuses.

Au titre de la campagne de collecte bord champ, il est attendu 530 000 tonnes de céréales. Devant les producteurs de Kalsaka, le DG Tiendrebéogo a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs. « La sécurité alimentaire est l'affaire de chacun de nous. Nous devons travailler main dans la main selon la vision des plus hautes autorités du pays pour que le Burkina dispose de stocks suffisants capables de faire face à toute éventualité »,

a-t-il conclu. Les producteurs pour leur part n'ont pas caché leur satisfaction. Rachidata Barry est productrice de la commune de Kalsaka.

Après avoir vendu sa production (niébé), elle exprimait sa joie en ces termes : « Je suis très heureuse aujourd'hui. L'achat des céréales par le gouvernement est une réalité. Je viens de vendre du haricot et j'ai pris mon argent sans problème. Nous félicitons le gouvernent burkinabè pour cette initiative. Nous invitons l'ensemble des producteurs et productrices du Burkina à ne pas se faires des illusions, à venir vendre leurs productions car avec la SONAGESS, on ne parle pas de crédit, c'est du cash sur place », a soutenu madame Barry.