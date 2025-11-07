Ile Maurice: «Pas de cassure» applaudi par les partisans

L'ambiance était animée hier après-midi au siège du Mouvement militant mauricien (MMM). Une heure avant le début du bureau politique prévu à 17 heures, les cadres du parti affluaient déjà, l'air grave, évitant soigneusement les caméras et les questions des journalistes.

Certains semblaient crispés, d'autres s'échangeaient des regards inquiets. À l'extérieur, un petit groupe de partisans mauves s'était rassemblé, attendant des nouvelles, redoutant surtout une cassure annoncée par plusieurs rumeurs circulant depuis le week-end.

«Si ena enn kasir, sa pou bien grav pou nou parti», murmure un militant, les bras croisés. Les visages traduisent la nervosité, tandis que les discussions tournent autour d'une possible rupture interne et la réunion tenue la veille entre Paul Bérenger et Navin Ramgoolam.

À l'intérieur, la réunion bat son plein. Les téléphones sont rangés, les portes closes. Les partisans attendent dehors, impuissants, scrutant la moindre réaction des responsables. Vers 17 h 55, les membres du bureau politique commencent à sortir. Silence, tension, regards pressés. Aucun ne s'attarde devant les micros, sauf un : Ajay Gunness. C'est lui qui prend la parole face à une vague de micros et de journalistes : «Nous serons au Conseil des ministres ce vendredi. Camarade Paul y sera. Le travail du gouvernement se poursuivra.»

Cette phrase, brève, provoque une explosion d'applaudissements parmi les militants rassemblés à l'extérieur. Les visages se détendent, les cris de joie fusent. L'annonce d'Ajay Gunness met fin à plusieurs heures de spéculation : pas de cassure au sein de l'alliance. Pressé de questions sur les éventuels désaccords au sein de l'alliance, Ajay Gunness ne pipera mot et dira : «Se lapres ki pe dir ena kriz.» Pourtant, tout n'était pas serein. Certains ministres, dont Jyoti Jeetun, affichaient encore des traits tendus en quittant le siège - comme un rappel que les divergences internes n'ont pas totalement disparu, malgré le message d'unité envoyé par la direction.

Hier, à Rose-Hill, le MMM a évité une crise ouverte. Le soulagement était visible, mais la prudence restait de mise. Car si la cassure n'a pas eu lieu, elle a laissé des traces dans les esprits mauves.