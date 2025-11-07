Ile Maurice: Adieu à Keyan, trois ans, victime d'un conducteur sous l'emprise de la drogue

Un drame d'une profonde tristesse a secoué les habitants de Résidence La Cure dans l'aprèsmidi du mercredi 5 novembre. Vers 16 heures, un grave accident s'est produit le long de la rue Ste Marie, à proximité de l'arrêt d'autobus de la localité. Trois piétons ont été violemment percutés par une voiture conduite par Kenny Steven Lowtun, un habitant du quartier. Selon les informations reçues, le conducteur aurait été sous l'emprise de la drogue au moment des faits - un test de salive s'étant révélé positif.

Kenny Steven Lowtun, âgé de 33 ans, est employé comme quality controller dans une usine à Riche-Terre. D'après les premiers éléments de l'enquête, il roulait en direction de Reverend Snepp Street lorsqu'il a heurté les trois personnes : un jeune homme de 20 ans, son fils âgé de trois ans, ainsi qu'un quadragénaire originaire de Poudre-d'Or.

Des volontaires ont rapidement transporté le père et l'enfant à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis, tandis qu'une équipe du SAMU a pris en charge le troisième blessé. Mais malgré les efforts des secours, le petit Keyan Alfred, âgé d'à peine trois ans, n'a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté à 16 h 30 par le médecin de service. L'autopsie, pratiquée le soir même par le Dr Maxwell Monvoisin, a révélé une lacération du foie comme cause du décès.

Keyan, comme tous les enfants de son âge, adorait passer du temps avec ses parents. Et mercredi, lorsque son père l'a pris dans ses bras pour une courte virée dans le quartier, il était tout content, loin d'imaginer que ce moment de joie serait le dernier.

Le corps du petit Keyan a été remis à sa famille, plongée dans une douleur indicible. Ses funérailles émouvantes ont eu lieu hier. Parents, proches et habitants du quartier se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage, bouleversés par la perte d'un si jeune enfant.

Le père du garçonnet, Ryan Simon, légèrement blessé, a reçu des soins avant de regagner son domicile. Quant au troisième piéton, âgé de 43 ans, il est toujours hospitalisé à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, son état étant jugé stable.

Le conducteur, testé négatif à l'alcool mais positif à un test salivaire, a été arrêté par les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit et placé en cellule au poste de police de Plaine-Verte, sur ordre de l'Assistant surintendant de police Khodabux. Il a comparu en cour, hier, sous une charge provisoire d'homicide involontaire. Plusieurs officiers de la Criminal Investigation Division et du Scene of Crime Office ont été mobilisés pour les besoins de l'enquête.

Les circonstances exactes de ce tragique accident demandent à être éclaircies. Mais à Résidence La Cure, c'est la consternation. La mort du petit Keyan a laissé un vide immense dans le coeur de ceux qui l'ont connu.