Ile Maurice: Adieu à Keyan, trois ans, victime d'un conducteur sous l'emprise de la drogue

7 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un drame d'une profonde tristesse a secoué les habitants de Résidence La Cure dans l'aprèsmidi du mercredi 5 novembre. Vers 16 heures, un grave accident s'est produit le long de la rue Ste Marie, à proximité de l'arrêt d'autobus de la localité. Trois piétons ont été violemment percutés par une voiture conduite par Kenny Steven Lowtun, un habitant du quartier. Selon les informations reçues, le conducteur aurait été sous l'emprise de la drogue au moment des faits - un test de salive s'étant révélé positif.

Kenny Steven Lowtun, âgé de 33 ans, est employé comme quality controller dans une usine à Riche-Terre. D'après les premiers éléments de l'enquête, il roulait en direction de Reverend Snepp Street lorsqu'il a heurté les trois personnes : un jeune homme de 20 ans, son fils âgé de trois ans, ainsi qu'un quadragénaire originaire de Poudre-d'Or.

Des volontaires ont rapidement transporté le père et l'enfant à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis, tandis qu'une équipe du SAMU a pris en charge le troisième blessé. Mais malgré les efforts des secours, le petit Keyan Alfred, âgé d'à peine trois ans, n'a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté à 16 h 30 par le médecin de service. L'autopsie, pratiquée le soir même par le Dr Maxwell Monvoisin, a révélé une lacération du foie comme cause du décès.

Keyan, comme tous les enfants de son âge, adorait passer du temps avec ses parents. Et mercredi, lorsque son père l'a pris dans ses bras pour une courte virée dans le quartier, il était tout content, loin d'imaginer que ce moment de joie serait le dernier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le corps du petit Keyan a été remis à sa famille, plongée dans une douleur indicible. Ses funérailles émouvantes ont eu lieu hier. Parents, proches et habitants du quartier se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage, bouleversés par la perte d'un si jeune enfant.

Le père du garçonnet, Ryan Simon, légèrement blessé, a reçu des soins avant de regagner son domicile. Quant au troisième piéton, âgé de 43 ans, il est toujours hospitalisé à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, son état étant jugé stable.

Le conducteur, testé négatif à l'alcool mais positif à un test salivaire, a été arrêté par les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit et placé en cellule au poste de police de Plaine-Verte, sur ordre de l'Assistant surintendant de police Khodabux. Il a comparu en cour, hier, sous une charge provisoire d'homicide involontaire. Plusieurs officiers de la Criminal Investigation Division et du Scene of Crime Office ont été mobilisés pour les besoins de l'enquête.

Les circonstances exactes de ce tragique accident demandent à être éclaircies. Mais à Résidence La Cure, c'est la consternation. La mort du petit Keyan a laissé un vide immense dans le coeur de ceux qui l'ont connu.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.