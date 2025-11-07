Sénégal: Ligue 1 - Le derby USO-Jaraaf, au menu de la deuxième journée

Dakar — Le derby dakarois entre l'US Ouakam et le Jaraaf, prévu ce samedi au stade municipal de Ngor, s'annonce comme l'une des attractions de la deuxième journée du championnat de Ligue 1.

Le champion en titre, accroché (1-1) par l'équipe des HLM dimanche dernier pour le compte de la première journée du championnat, se déplace chez son adversaire pour lancer définitivement son championnat.

Mais ce match s'annonce difficile pour le Jaraaf de Dakar, l'US Ouakam ayant toujours posé beaucoup de difficultés au club de la Médina.

Le match USO-Jaraaf de la saison dernière par exemple s'était déroulé dans un une ambiance électrique au stade municipal de Ngor où de nombreux incidents avaient été notés.

Les deux équipes vont vouloir jouer à fond ce derby dakarois en vue d'obtenir leur première victoire de la saison, après une première sortie contrariée lors de la première journée.

Le Jaraaf dont l'effectif a été remanié à plus de 80% va affronter un adversaire toujours solide sur ses bases et d'autant plus difficile à manoeuvrer avec des joueurs très expérimentés.

Les autres chocs de la deuxième journée de la Ligue 1 de football vont opposer AJEL de Rufisque à l'AS Pikine, l'US Gorée devant en découdre avec Guédiawaye FC, pendant que Linguère va affronter Teungueth FC (TFC).

Le Casa-Sports, leader, se déplace à Dakar pour essayer d'enchaîner avec une deuxième victoire face à l'équipe des HLM.

Auteurs d'un début fracassant face à l'ASC Cambérène, les Ziguinchoirois vont avoir en face une équipe qui a régalé, par son jeu léché, dimanche face au Jaraaf.

- Voici le programme de la deuxième journée de Ligue 1 :

Samedi

Stade Ngalandou Diouf de Rufisque : AJEL - AS Pikine

Stade Diaguily Bakhayokho de Grand Yoff : Gorée-Guédiawaye FC

Dimanche

Stade Birane Ly des Parcelles Assainies : ASC Cambérène - Dakar Sacré-Coeur

Stade Mawade de Saint Louis : Linguère -TFC

Stade municipal des HLM : HLM- Casa sports

Stade municipal de Ngor : USO-Jaraaf

Stade Lat Dior : Génération foot- Stade de Mbour

Stade Ely Manel Fall de Diourbel : SONACOS-Wally Daan