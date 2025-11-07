Sénégal: Fatou Diouf salue les efforts des acteurs de la pêche à Pikine, Soumbédioune et Yoff

Pikine — La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, a fait part de sa "satisfaction" à l'issue d'une tournée au marché central au poisson de Pikine et aux quais de pêche de Soumbédioune et Yoff, au cours de laquelle elle a salué les efforts consentis par les acteurs pour améliorer leurs conditions de travail.

"Je suis très satisfaite de cette visite qui était destinée à rencontrer les différents acteurs, voir leurs conditions de travail, mais surtout encourager la proximité", a-t-elle déclaré à des journalistes à la fin de sa visite, jeudi.

La ministre, en compagnie d'experts de son département, d'autorités administratives locales et de plusieurs acteurs du secteur, a échangé avec les professionnels de la pêche sur leurs préoccupations et les initiatives en cours pour une meilleure gestion des infrastructures.

Au marché central au poisson de Pikine, Fatou Diouf a visité les travaux entrepris pour canaliser les eaux pluviales et prévenir les inondations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle s'est ensuite rendue au marché "Joola", situé dans le même périmètre, pour s'entretenir avec les responsables et commerçants.

La ministre a poursuivi sa tournée au quai de pêche de Soumbédioune, où elle a visité les différentes installations et échangé longuement avec les responsables du site.

La dernière étape de sa visite l'a conduite au quai de pêche de Yoff, où elle a salué les efforts de réhabilitation entrepris par les acteurs locaux.

"Nous avons trouvé que l'endroit est bien entretenu et que les acteurs travaillent dans des conditions acceptables. Et c'est sur initiative et fonds propres qu'ils ont réalisé ce travail. Nous ne pouvons qu'inciter les autres à suivre cette démarche", s'est-elle réjouie.