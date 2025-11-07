Sénégal: Francophonie scientifique, une semaine 'riche sur tous les plans' (Recteur AUF)

Dakar — Le recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous, a qualifié de "riche sur tous les plans" la semaine de la francophonie scientifique, clôturée jeudi à Dakar, saluant un événement marqué par la qualité des échanges et la diversité des participants.

"Nous voilà à la clôture d'une semaine riche sur tous les plans, humain, scientifique, politique, relationnel et en matière de coopération. C'était exceptionnel", a déclaré M. Khalbous lors de la cérémonie de clôture.

Le recteur de l'AUF s'est félicité de la participation de responsables universitaires venus de plus de soixante pays, ainsi que de la tenue de débats de "haut niveau" ayant permis d'adopter de nouvelles orientations stratégiques pour l'espace francophone.

Il a salué "une participation exceptionnelle" avec plus de 800 inscrits, parmi lesquels une vingtaine de ministres, des recteurs, des chanceliers et des représentants gouvernementaux.

Le recteur a également mis en avant le renouvellement du conseil d'administration de l'AUF et un taux de participation "supérieur à 80 %" aux élections, qu'il a présenté comme "une preuve d'adhésion et de confiance" des membres.

Revenant sur la transition stratégique de l'AUF entre le plan 2021-2025 et la future stratégie 2026-2029, Slim Khalbous a rappelé les principaux défis à relever, notamment ceux liés au financement, à la mobilité académique et à la publication scientifique en français.

Il a également souligné l'importance du lancement opérationnel du Programme de mobilité internationale des étudiants francophones (PIMEF), qui regroupe déjà 123 universités issues de 40 pays.

Le recteur a enfin plaidé pour une diplomatie scientifique francophone "plus structurée et assumée", tout en mettant en avant la place centrale de la jeunesse, dont les témoignages, selon lui, "ont constitué l'un des moments les plus marquants de la semaine".

Slim Khalbous a, pour conclure, salué "le travail remarquable" de l'équipe de l'AUF, qui a permis la tenue de cette édition "dans des conditions particulièrement exigeantes, malgré des contraintes organisationnelles et financières".