Afrique: Le Sénégalais Mamadou Bâ, élu premier vice-président de la Confédération africaine de tir

7 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse (FSTC), Mamadou Bâ, a été élu premier vice-président de la Confédération africaine de tir, jeudi, à l'issue de la dernière assemblée générale de l'instance africaine de la discipline, a-t-on appris de la partie sénégalaise.

Cette AG s'est tenue en marge des Championnats du monde de tir et de chasse à Wedian, la nouvelle capitale administrative égyptienne, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de tir et chasse.

Sept athlètes sénégalais représentaient le Sénégal à cette compétition mondiale, à savoir Fadel Fall, Justin Chen, Mathiam Sow, Baba Goumbo Seck, Thierno Souleymane Thiello, Amar Diouf et Sokhna Niang.

