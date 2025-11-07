Sénégal: Ligue 2 - Le derby du bassin arachidier, attraction de la deuxième journée

Dakar — Le derby du bassin arachidier entre l'AS Kaffrine et Saloum est l'un des matchs phares de la deuxième journée de Ligue 2 prévue ce week-end

L'AS Kaffrine, contrainte au nul (1-1) par Essamaye de Ziguinchor lors de la précédente journée, accueille son voisin l'AS Saloum, avec l'ambition de signer sa première victoire à domicile.

L'équipe de la ville de Kaffrine, qui vise la montée, veut se donner un élan suffisant pour l'atteinte de cet objectif.

L'AS Saloum, de son côté, ne fait pas mystère de son ambition de jouer les premiers rôles cette saison, ce qui préjuge d'un derby âprement disputé en ce début de saison.

Le leader de la Ligue 2, Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) rend visite à l'AS Douanes.

Après plusieurs années en Ligue 2, le club des quartiers Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie rêve de revenir au sein de l'élite et veut se donner les moyens d'y parvenir.

Les gabelous, après avoir raté de peu la montée en Ligue 1 la saison dernière, sont décidés à oublier cette infortune pour se mettre dans une position de bien concourir en ce début de saison.

Voici le programme de la deuxième journée de Ligue 2 :

- Samedi au stade Aline Sitoë Diatta : Essamaye FC-Thiès FC

- Samedi au stade municipal de Bambey : AS Bambey-Ndiambour

- Samedi au stade Birane Ly des Parcelles Assainies : OSLO- Port

- Samedi au stade Maniang Soumaré : Amitié FC- Guelwaars de Fatick

- Samedi au stade Babacar Gaye de Kaffrine : AS Kaffrine - Saloum

- Samedi au stade Alassane Djigo : Teranga SC (ex Lusitana) - DUC

- Dimanche au stade Massène Sène de Fatick : Jamono de Fatick - Diambars

- Dimanche au stade Diangaly Bagayogo de Grand Yoff : AS Douanes - NGB