Afrique: Tournoi international de futsal U17 - Le Brésil corrige le Sénégal, 14-1

7 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'équipe nationale masculine des moins de 17 ans de Futsal du Brésil a étrillé (14-1) celle du Sénégal, lors de la première journée du tournoi international "Dakar en jeux", jeudi, au Dakar Arena de Diamniadio.

L'équipe brésilienne menait déjà 6-1 à la mi-temps, avant d'accélérer la cadence au retour des vestiaires, en marquant huit autres buts.

En lever de rideau, le Portugal a dominé (7-3) le Maroc.

Les Lionceaux vont défier le Portugal ce vendredi à 19h, pendant que le Brésil va se frotter au Maroc (17h)

Les deux sélections féminines de futsal des moins de 17 ans du Sénégal ont signé, jeudi, leur première victoire lors de ce tournoi en battant respectivement celles de la Guinée et de la Namibie.

Les Lioncelles A ont battu (7-2) les Guinéennes, tandis que les Lioncelles B ont surclassé (9-2) les Zambiennes.

Les deux sélections sénégalaises vont se croiser à partir de 13 heures ce vendredi, pendant que la Guinée va affronter la Zambie.

Six pays participent au tournoi international de futsal U17 "Dakar en jeux" au Dakar Arena de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

L'équipe féminine de la Tanzanie ayant décliné l'invitation qui lui a été adressée en raison de contraintes logistiques, le Comité d'organisation des Jeux olympique de la jeunesse (JOJ) 2026 a invité le Sénégal à présenter une deuxième équipe.

Cette initiative vise à assurer la continuité du tournoi et à maintenir le nombre de matchs initialement prévus.

Les deux équipes du Sénégal, celles de la Guinée et de la Zambie vont ainsi disputer le tournoi féminin, tandis que la compétition masculine va opposer le Sénégal, le Brésil, le Maroc et le Portugal.

Ce tournoi international se tient de jeudi à dimanche, dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal pour la première fois en Afrique.

La compétition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.

