Sénégal: Casamance - Les acteurs à la base invités à s'engager davantage pour l'atteinte des objectifs de développement

Kolda — Le gouverneur de la région de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, appelle les acteurs territoriaux des trois régions de la Casamance naturelle à s'investir davantage pour l'atteinte des objectifs de développement.

"Je voudrais lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des collectivités territoriales [...] de la Casamance et de la région de Kolda en particulier, en leur demandant de s'investir profondément dans la recherche de solutions [aux problèmes]" de cette partie du pays, a-t-il déclaré.

Il intervenait jeudi en marge d'un atelier de deux jours consacré aux perspectives du développement local en Casamance, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Il a laissé entendre que acteurs territoriaux ont la possibilité de s'appuyer déjà sur la "Vision Sénégal 2050", la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et le Plan Diomaye pour la Casamance, dont l'ambition est de "booster le développement" de la partie méridionale du Sénégal.

"Nous devons réussir le pari [du développement local] en identifiant les obstacles", en vue de proposer "des solutions appropriées" pour l'atteinte des objectifs de développement identifiés en Casamance, a indiqué Moustapha Ndiaye.

Le gouverneur de la région de Kolda s'est félicité de la tenue de cet atelier ont participé des acteurs du développement à la base venue de toutes les zones d'intervention du PUNUD.

Il a dit espérer que les réflexions qui vont sortir de ces discussions permettront de "booster le développement local au niveau de la Casamance".

Les participants à cet atelier, venus des quatre coins de la Casamance naturelle, sont censés identifier des pistes de solutions pour la mise en oeuvre des actions de développement.