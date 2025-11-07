Madagascar: Filière crabe - Le ministre Chan Kit Waye Jaco engage les assainissements

Fini le monopole d'un groupe minoritaire. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Chan Kit Waye Jaco, engage une batterie de mesures pour assainir la filière crabe.

Le membre du gouvernement a rencontré, hier à Ampandrianomby, les opérateurs de la filière crabes qui a apparemment besoin de réformes pour sa relance.

Zéro corruption

À un peu plus d'un mois de l'ouverture de la campagne prévue le 15 décembre prochain, le ministre Chan Kit Waye Jaco rassure les exportateurs sur une ouverture totale, mais régulée de l'exportation de la filière crabe. « Les exportateurs en situation régulière sont autorisés à opérer mais dans un respect total des textes et réglementations en vigueur », a déclaré le ministre qui entend gérer la filière en toute transparence et sous le signe de la droiture.

« On va appliquer la politique zéro corruption »,a ajouté le nouvel homme fort de la pêche et de l'économie bleue. Un engagement salué par les exportateurs qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. « Nous nous réjouissons du fait que c'est le ministre qui affirme une ferme détermination à lutter contre la corruption »,a déclaré un représentant des exportateurs.

4 250 tonnes

Des exportateurs qui ont subi depuis longtemps le règne des Chinois qui ont pratiquement monopolisé les exportations vers les pays asiatiques en faisant fi des réglementations. Sur ce point, d'ailleurs, le ministre a déclaré que la filière sera ouverte à tous les opérateurs, sauf pour ceux qui ont pratiqué de la corruption. Le ministre a invité les exportateurs à former un nouveau groupement en vue d'une meilleure gestion de la filière. Il est à noter que le quota d'exportation pour cette campagne 2025 est fixé à 4 250 tonnes.

La taille minimum des crabes exportables est fixée à 11 cm. Par ailleurs, des mesures particulières seront prises pour l'effectivité de l'obligation de rapatriement de devises. L'objectif est de faire en sorte que la filière crabe puisse améliorer les recettes en devises et contribuer ainsi à la stabilité de l'ariary. En somme, le ministre Chan Kit Waye Jaco oeuvre pour une filière crabe professionnelle, créatrice d'emploi et surtout exempte de toute corruption. Une nouvelle ère s'ouvre pour cette filière qui a connu longtemps une série de crises.