Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Directeur du Département Afrique du FMI

7 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Monsieur Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI).

Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la vision du Chef de l'État pour le développement du Gabon, centrée sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le renforcement de la gouvernance, ainsi que la promotion de la transparence dans la gestion des ressources publiques.

Monsieur Abebe Aemro Selassie a salué les réformes engagées par les autorités gabonaises en vue de la transformation économique et sociale du pays. Il a également réaffirmé la disponibilité du FMI à accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de ses priorités de développement.

Le Fonds Monétaire International a, par ailleurs, réitéré sa confiance dans le potentiel économique du Gabon et exprimé sa volonté de soutenir la concrétisation de la vision du Chef de l'État, au bénéfice du peuple gabonais.

