Madagascar: Ville chinoise - Shenzhen accueillera la 33e Réunion des dirigeants économiques de l'APEC en novembre 2026

La Chine a annoncé que la 33e Réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) se tiendra en novembre 2026 dans la ville de Shenzhen, dans la province méridionale du Guangdong.

L'annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping lors de la 32e Réunion des dirigeants économiques de l'APEC, qui s'est tenue cette année à Gyeongju, en République de Corée.

Le choix de Shenzhen comme ville hôte symbolise la vitalité économique et l'esprit d'innovation de la Chine contemporaine. Située au coeur de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, Shenzhen incarne le modèle de développement rapide et d'ouverture qui a marqué la transformation économique chinoise depuis la politique de réforme et d'ouverture lancée à la fin des années 1970.

En 45 ans, la ville est passée d'un village de pêcheurs à une métropole internationale de premier plan, reconnue aujourd'hui comme un centre mondial de la haute technologie, de la finance, du commerce et de l'innovation.

La tenue de l'APEC 2026 à Shenzhen devrait offrir une nouvelle vitrine de la modernisation chinoise, tout en illustrant le rôle croissant du pays dans la promotion du libre-échange, de la coopération régionale et du développement durable dans la région Asie-Pacifique.

Ce sommet réunira les dirigeants des 21 économies membres de l'APEC, qui représentent près de 60 % de l'économie mondiale et environ la moitié du commerce international. Il constituera un rendez-vous diplomatique majeur pour aborder les enjeux économiques, technologiques et environnementaux qui façonnent l'avenir de la région et du monde.