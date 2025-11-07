Le Gabon écrira une page inédite de son histoire diplomatique climatique. Pour la première fois, dix jeunes Gabonais prendront part en tant que délégués officiels à la 30e Conférence des Parties sur le climat (COP30) et à la Conférence de la jeunesse COY20.

Une avancée impulsée par le Président de la République, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans une démarche de gouvernance climatique plus inclusive, pragmatique et tournée vers la relève générationnelle.

Une initiative rare sur le continent africain

Jusqu'ici, seuls des pays comme le Ghana ou le Sénégal avaient permis à leurs jeunes d'intégrer une délégation officielle. Le Gabon rejoint désormais ce cercle restreint en plaçant l'engagement des jeunes au coeur de sa diplomatie verte.

Portraits des 10 jeunes sélectionnés pour la COP30

1. Kessy Sméralda Mesene Me Nguema

Militante pour la biodiversité à travers le slam, elle est engagée dans la formation des jeunes sur la protection de la nature. C'est une voix forte pour la justice climatique.

2. Grâce Rebecca Kimberly Mouckala Mouckala -

Eco-leader, elle sensibilise les jeunes et les enfants sur l'adaptation au climat et fait la promotion de l'entrepreneuriat vert.

3. Duthie Chancel Mbombet

Jeune lauréat francophone pour le climat, il promeut l'éducation climatique dans les lycées et forums jeunesse. Elle est promotrice d'un projet d'innovation environnemental au sein du Bassin du Congo.

4. Loïc Moukagni-Mounguengui - UNICEF

Leader jeunesse et acteur pour la résilience des communautés face aux effets du changement climatique, il relie climat, environnement et développement local.

5. Angeldie Moïsiah Gramédie Nzamba

Elle sensibilise et forme les élèves à la préservation des écosystèmes et à promotion l'économie verte.

6. Ramicia Shelby Mbighou M'pandi

Féministe éco-engagée, elle défend la place des filles dans les politiques climatiques locales.

7. Jheny Olidie Ibogni

Promotrice de l'agroecologie, elle défend l'accès équitable aux ressources et l'intégration du genre dans les politiques environnementales.

8. Marie Sarah Oyane Ondo

Innovatrice en gestion des déchets plastiques, elle valorise les solutions vertes portées par les jeunes entrepreneuses.

9. Laurent Yvon Owanga Okili

Spécialiste en politique publique de l'environnement, il agit comme passerelle entre terrain, institutions et négociations internationales.

10. Djevi-Bradley Atoubwa-Mongoua

Il développe plusieurs plaidoyers notamment pour la promotion des outils numériques aux services de l'environnement.

Pourquoi eux ? Une sélection basée sur l'action

Ces jeunes ont été sélectionnés pour leur leadership avéré, leur ancrage local, leur engagement dans des initiatives concrètes sur le climat, et leur capacité à influencer positivement les politiques environnementales.

Leur participation à la COY20 (du 6 au 8 novembre) puis à la COP30 (du 10 au 21 novembre) leur permettra de participer activement aux négociations, aux sessions de plaidoyer et aux discussions stratégiques aux côtés de la délégation officielle du Gabon.

Une vision présidentielle tournée vers l'impact et les résultats

À travers cette initiative, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema incarne une rupture assumée avec l'ancien narratif : "Le Gabon ne doit plus être seulement un pays de conservation. Il doit être un pays d'impact, de projets concrets et de bénéfices tangibles pour sa jeunesse."

Ce choix fort s'inscrit dans une vision de gouvernance climatique cohérente, fondée sur :

- des actions sur le terrain,

- la valorisation du capital naturel,

- l'inclusion des générations futures,

- et l'économie bleue comme levier de développement durable.

La présence de ces 10 jeunes Gabonais à la COP30 ne sera ni figurative ni symbolique. Ils représentent une nouvelle génération d'acteurs du climat, formés, engagés, et prêts à influencer les décisions mondiales.

En donnant ainsi une place à sa jeunesse, le Gabon ouvre un nouveau chapitre de sa diplomatie environnementale et s'affirme comme un modèle africain d'engagement climatique générationnel.