Madagascar: Sud de Madagascar - Les communautés s'organisent pour leur résilience

Dans le Sud de Madagascar, la sécheresse reste un défi quotidien. Mais face aux crises alimentaires répétées, des villages s'organisent et innovent.

Des pratiques agricoles adaptées, appuyées par le projet gouvernemental Mionjo financé par la Banque mondiale, renforcent une résilience construite sur le terrain. Dans plusieurs communes de l'Androy et de l'Anosy, les habitants mettent en place des pépinières communautaires pour replanter des essences locales et stabiliser les sols. Le cactus (raketa), autrefois considéré comme une plante de survie, est désormais cultivé, transformé en aliment et utilisé pour protéger les terres de l'érosion.

Locales

De petits jardins communautaires protégés du vent permettent de produire des légumes résistants à la chaleur. Les communautés réhabilitent également des points d'eau et bassins de collecte afin de stocker la moindre pluie. Ces initiatives ne naissent pas seules, elles reposent sur la coordination locale, notamment des associations paysannes qui diffusent ces pratiques. L'approche privilégie la formation, le soutien aux filières locales et la durabilité plutôt que l'assistance ponctuelle.