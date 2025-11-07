Gabon: La Directrice Générale du CNOU porte le projet de construction de logements étudiants sur tout le territoire national

Dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration du cadre de vie universitaire, la Directrice Générale du Centre National des OEuvres Universitaires (CNOU), Madame Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou, a été reçue ce mercredi en audience par le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Ludovic Mengue Ndong.

Cette rencontre stratégique a porté sur la mise à disposition de terrains domaniaux pour la construction de logements universitaires modernes et fonctionnels dans les neuf provinces du pays.

L'objectif : offrir à chaque étudiant gabonais un cadre d'apprentissage décent, sûr et propice à la réussite académique.

1 - Un projet structurant pour la jeunesse universitaire.

Ce vaste programme, initié par la nouvelle équipe dirigeante du CNOU, entend répondre au défi du logement étudiant à travers la construction de campus universitaires intégrés, dotés d'infrastructures modernes : cités résidentielles, restaurants universitaires, bibliothèques, espaces numériques, terrains multisports et zones de détente.

Les premiers sites retenus pour la phase pilote sont :

Estuaire : Akanda (Malibé) & Owendo.

Haut-Ogooué : Franceville, Mvengué.

Ngounié : Mouila.

Nyanga : Tchibanga, Mayumba.

Ogooué-Ivindo : Makokou.

Ogooué-Lolo : Koula-Moutou.

Ogooué-Maritime : Port-Gentil.

Woleu-Ntem : Oyem.

2 - Un projet aligné sur la vision présidentielle.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, qui oeuvre pour un enseignement supérieur équitable, inclusif et performant, au service du développement humain et du rayonnement du Gabon.

Pour Madame la Directrice Générale, « Offrir un logement décent aux étudiants, c'est investir dans le capital humain et préparer une génération de leaders capables de bâtir le Gabon de demain. »

3 - Une nouvelle dynamique au CNOU.

Depuis sa nomination en Conseil des ministres le 8 septembre 2025, Madame Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou impulse une vision moderne et participative du CNOU, centrée sur la performance sociale, la proximité avec les étudiants et la valorisation du potentiel de la jeunesse universitaire.

Le CNOU s'affirme désormais comme un acteur clé du développement du système universitaire gabonais, plaçant le bien-être étudiant au coeur de son action.