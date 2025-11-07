Gabon: Le Président de la République reçoit une délégation du groupe turc Aksa Enerji

Libreville, le 06 novembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce 06 novembre 2025, en audience, une délégation du groupe turc Aksa Enerji, conduite par Monsieur Yann Yangari, Représentant du groupe au Gabon.

Les échanges ont porté sur l'état d'avancement et les perspectives des projets énergétiques menés par Aksa Enerji au Gabon, dans le cadre du renforcement des capacités nationales de production électrique. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la vision du Chef de l'État, qui oeuvre à garantir une autonomie énergétique durable pour le pays, conformément au pilier 1, "Eau et Électricité", de son Projet de société.

Parmi les projets phares présentés figurent :

· la construction d'une centrale bi-fuel de 100 MW à Akournam, dans la commune de Libreville ;

· le remplacement d'une turbine à gaz de 50 MW à Port-Gentil, en vue d'optimiser la production locale d'énergie.

Le groupe a annoncé le lancement imminent des travaux relatifs à ces deux infrastructures, dont la mise en service est prévue dans un délai de six (6) mois.

En parallèle, Aksa Enerji pilote également un projet de grande envergure portant sur la construction d'une centrale électrique à gaz d'une capacité de 1 000 MW, destinée à approvisionner les zones de Libreville 1 et 2, ainsi que la province de la Ngounié, notamment la ville de Fougamou.

Présent dans de nombreux pays à travers le monde, Aksa Enerji est un producteur indépendant d'électricité reconnu pour son expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de centrales fonctionnant au gaz naturel, à l'hydroélectricité et à l'éolien.

À travers cette coopération énergétique, le Gabon et Aksa Enerji consolident un partenariat stratégique appelé à contribuer de manière significative à l'amélioration de la desserte en électricité dans les zones urbaines et rurales, tout en accompagnant la vision du Chef de l'État visant à faire du pays un modèle d'efficacité et de durabilité énergétique.