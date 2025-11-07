Gabon: Mulundu - Réfection de la route Mikouyi-Lastourville par SBL

La dégradation très avancée de la route Mikouyi-Lastourville et plusieurs plaintes des usagers étaient devenues monnaie courante. Tout est mis en oeuvre pour trouver des solutions qui satisfassent les usagers de cette voie très solicitée.

C'est suite aux nombreuses plaintes des populations et les automobilistes, que la Société des Bois de Lastourville (SBL) a pris son engagement personnel pour la réfection du tronçon Mikouyi-Lastourville. Les services de Travaux publics et les délégations du département de Mulundu et de la commune de Lastourville ont mis à disposition, en appuis des carrières de latérite et un compacteur avec son conducteur.

Les travaux de réfection ont été lancés, le mardi 04 novembre dernier pour la raison que les dégradations ont été constatées sur le tronçon. Ce qui a conduit les autorités locales à explorer la possibilité de confier ce projet de réfection a l'entreprise SBL.

La réhabilitation du tronçon Mikouyi-Lastourville est long de 8 km. "Le but est de réparer la dégradation du tronçon point à point, les nids de poule et les bourbiers" a déclaré le Chef de chantier, Jean Paul Bokayene.

La satisfaction des populations, notamment des automobilistes s'est manifestée par des remerciements à l'endroit de la Société. Elles ont salué la réfection de ce tronçon rendu possible grâce a la Société des Bois de Lastourville (SBL). Les travaux, aux dires des usagers, vont bon train.