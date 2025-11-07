Afrique: Basket - Africa Cup 3x3 - 24 équipes nationales en lice à Antananarivo

Du 5 au 7 décembre 2025, la Capitale accueillera le championnat d'Afrique du basket 3x3. À un mois de l'événement, le président de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB), Jean Michel Ramaroson, a confirmé que les préparatifs avancent à grands pas.

Encore une fois, Madagascar sera l'hôte de la prestigieuse compétition continentale Africa Cup 3x3. Le Palais des Sports de Mahamasina accueille 24 équipes nationales, dont 14 masculines et 10 féminines. Près de 20 délégations officielles sont attendues, parmi lesquelles des représentants de la FIBA Monde et le président de la FIBA Afrique. Après une période de conjoncture nationale, ce rendez-vous marque la réouverture des compétitions internationales dans le pays. Il s'agira de la deuxième organisation d'envergure pour la FMBB cette saison.

Les préparatifs battent leur plein, tant sur le plan logistique que sportif, à quatre semaines du tournoi, selon le président Jean Michel Ramaroson, lors d'une conférence de presse tenue hier au siège de la FMBB aux 67 Ha. L'organisation prévoit l'utilisation de nouveaux équipements, notamment des panneaux modernes et, pour la première fois dans cette discipline, le système VAR, déjà bien connu dans le monde du football.

Qualification olympique

Les présélectionnés des équipes nationales des Ankoay se préparent activement depuis trois semaines, avec l'arrivée de jeunes talents ambitieux. Une sélection de 12 joueurs : 6 hommes et 6 dames sera retenue une semaine avant le tournoi pour défendre les couleurs du pays. Parmi les prétendants figurent Muriel et Christiane, évoluant à La Réunion, ainsi que Elly, basé à Mayotte.

Champions en titre depuis leur double victoire en 2024, les Ankoay entendent bien conserver leur couronne et renforcer leur position sur la scène internationale. Cette édition de l'Africa Cup 3x3 marque également le début du processus de qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Chaque match disputé permettra aux équipes d'accumuler des points FIBA, essentiels pour représenter l'Afrique lors de cette échéance mondiale. Pour le président, accueillir l'Africa Cup à Madagascar est un grand privilège pour le pays, mais aussi une opportunité de valoriser l'équipe nationale des Ankoay.

Les pays engagés :

- Hommes : Madagascar, l'Algérie, le Bénin, l'Ouganda, le Rwanda, l'Égypte, le Kenya, le Congo, les Seychelles, la Zambie, la Tunisie, le Botswana, les Comores et la Somalie.

- Dames : Madagascar, l'Ouganda, le Bénin, le Kenya, l'Égypte, le Rwanda, les Comores, la Tunisie, le Congo et le Botswana.