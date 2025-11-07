Madagascar: Stade Barea - Rénovation presque achevée, mais les doutes subsistent

Après plusieurs reports et une longue attente, le chantier du Stade Barea Mahamasina semble enfin toucher à sa fin. Près de 90% des travaux sont achevés, selon les responsables, qui affichent leur optimisme quant à une homologation prochaine par la CAF. Pourtant, entre annonces répétées et attentes du public, la méfiance persiste.

Les travaux de remise aux normes du Stade Barea Mahamasina reprennent timidement, plus d'un mois après leur interruption, en raison de la situation politique à Madagascar. Alors qu'une visite d'experts de la Confédération africaine de football (CAF) était prévue en octobre, celle-ci n'a finalement pas eu lieu, pour les mêmes raisons.

Selon les responsables du projet, 90% des travaux de rénovation seraient désormais achevés, et il ne resterait que 10% à finaliser, principalement la finition des escaliers dans les gradins, exigée par la CAF lors de sa dernière inspection. « Les travaux avancent chaque jour, et nous pensons pouvoir les achever d'ici trois semaines », ont-ils précisé. Une fois ces ajustements réalisés, le stade devrait enfin être prêt à recevoir la mission d'homologation tant attendue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Initialement estimée à 120 millions de dollars, la rénovation du stade emblématique de Mahamasina a finalement été réalisée pour 77 millions, une économie considérable rendue possible, par « des négociations gagnant-gagnant » menées sous l'ancien président de la République. Un chantier qualifié de « clé en main », livré sans incident majeur et conforme aux standards de la CAF.

Le Stade Barea, véritable symbole du football national, a bénéficié d'aménagements de haut niveau : terrain d'honneur rénové, vestiaires modernisés, infrastructures médicales adaptées, zones VIP et VVIP distinctes, tribune média couverte, ainsi que nouveaux portails et escaliers d'évacuation garantissant sécurité et fluidité. Même le gazon, longtemps pointé du doigt par la CAF, fait l'objet d'un entretien quotidien pour répondre aux critères internationaux. Les autorités malgaches espèrent ainsi que la CAF reviendra prochainement pour valider les travaux.

« Dès la fin des travaux, nous serons prêts à accueillir les inspecteurs et à retrouver nos matchs à domicile », assurent les responsables du stade. Mais sur le terrain de la confiance, les supporters, eux, restent prudents. Privés de leurs Barea depuis trop longtemps et contraints de suivre leurs matchs sur terrain neutre, ils attendent désormais des actes plutôt que des mots. Cette situation a coûté cher : perte de recettes, frais de déplacement élevés et manque de communion avec le public local.

Si les déclarations sont tenues, les Barea pourraient bientôt rejouer à Mahamasina, devant leurs supporters, sur une pelouse digne des grandes nations africaines. Mais d'ici là, beaucoup espèrent que cette reprise des travaux ne sera pas, une fois de plus, un simple épisode d'un long feuilleton de promesses inachevées.