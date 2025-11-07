Bruno Fuchs sera reçu par Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Refondation à Anosy ce jour.

S'agit-il d'un début de reconnaissance?

Bruno Fuchs, Président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française a foulé le sol malgache hier soir. En effet, ce haut responsable français est en mission officielle à Madagascar afin de constater de visu l'évolution de la situation sur le terrain.

D'après les informations, Bruno Fuchs a fait le déplacement dans la Grande Île pour écouter, comprendre et échanger avec les nouvelles autorités en place, ainsi que toutes les forces vives de la Nation suite au changement de gouvernance au pays. Ce jour, il sera reçu par la ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Refondation de la République de Madagascar, Christine Razanamahasoa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une rencontre qui revêt une grande importance sur le plan diplomatique dans la mesure où la France joue un rôle prépondérant sur l'échiquier diplomatique et géopolitique mondial, particulièrement au sein de l'Union européenne. C'est aussi une des partenaires stratégiques de Madagascar, qui apporte des financements importants dans la mise en oeuvre de différents projets d'envergure, notamment à travers l'Agence française de développement (AFD).

Homme des coulisses

Nul n'ignore d'ailleurs que Bruno Fuchs est considéré comme l'homme des coulisses de la France. Son réseau d'influence est planétaire. Bon nombre d'observateurs estiment qu'il est l'homme de la situation pour soutenir le processus de refondation en cours à Madagascar. Son appréciation comme ses appréhensions par rapport au cas malgache sont donc attendues à l'issue de cette visite.

À cette allure, il est probable que la France accompagne le régime de la Refondation dirigé par le Colonel Michaël Randrianirina pour faire face aux nombreux défis diplomatiques et sociopolitiques du moment. Par ailleurs, d'après les informations, Bruno Fuchs profitera de ce déplacement pour visiter les différents travaux en cours liés à l'amélioration des conditions d'approvisionnement en eau et en électricité à Madagascar. On pourrait donc croire que la France entend apporter des solutions aux problèmes récurrents du délestage et des coupures d'eau. En tout cas, les tenants et aboutissants de cette visite sont à suivre de près.