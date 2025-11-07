Madagascar: Gain de cause

Fin de la suspension des cours dans les établissements scolaires publics, suite à la signature d'un protocole d'accord entre les enseignants grévistes et la ministre de l'Education nationale.

Gain de cause

La signature, hier, de ce protocole d'accord prenant en compte des revendications des enseignants syndicalistes, a donc conduit à la reprise des cours, prochainement. Les syndicalistes du Vondron'ny Mpanabe Mijoro (VMM), et du collectif Mpanabe Manova Ifotony (MMI), en grève depuis quelques semaines, reprendront les activités pédagogiques dès le lundi 10 novembre 2025.

Le protocole d'accord en question semble alors avoir satisfait les principales revendications des enseignants syndicalistes, notamment le réajustement des indemnités de craie et de logement, ainsi que l'intégration dans la fonction publique des enseignants FRAM, des sortants de l'Ecole Normale Supérieure et des enseignants ayant suivi des formations au CFPRP.

C'est manifestement une concession non négligeable qui a été faite du côté du MEN, au regard du coût qu'occasionne cette revalorisation de la situation des enseignants face à la dégradation avancée de celle-ci, et ce, depuis des décennies. Reste à savoir si ces engagements pris dans l'accord, seront bientôt traduits en réalité, la concrétisation de ces engagements nécessitant des moyens financiers conséquents.

En tout cas, le Projet de Loi de Finances 2026 prévoit bien une hausse des indemnités de craie des enseignants de l'éducation nationale et une revalorisation des salaires, au même titre que les autres agents publics. Les enseignants, acteurs majeurs mais paradoxalement, parents pauvres de l'éducation nationale, s'estiment avoir été enfin entendus. Pour la suite, ils seront fixés bien assez tôt !