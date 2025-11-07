Madagascar: Miss Maman Madagascar - Va pour la 6e édition

Si les concours de beauté ciblent généralement les jeunes femmes, « Miss Maman Madagascar » se singularise en s'adressant spécialement aux mères de famille. Pour la 6e édition, huit dates sont déjà connues pour la phase de sélection régionale, tandis que la grande finale se tiendra le 14 juin 2026. D'après les organisatrices, « pour cette année, nous ciblons les 24 régions de Madagascar avec, à la clé, un voyage à Guangzhou en Chine ».

Ouvert aux mères ayant plus de 25 ans, le concours se déroule en deux étapes, régionale et nationale. L'étape régionale se tient en deux primes pour départager les candidates par un défilé en tenue traditionnelle et en tenue de ville, par leur talent respectif en matière de chant, de danse, de créativité, ou d'art oratoire.

La meilleure candidate de chaque région participera à la finale nationale à Antananarivo. Un thème sera choisi pour celle-ci. Les membres du jury attribueront une note à chaque candidate en fonction de la manière dont elle mettra le thème en valeur dans sa tenue et son discours. Celle qui obtiendra la meilleure note sera sacrée Miss Maman Madagascar de l'année.

Nos dates de sélection dans huit régions :

· 04 janvier 2026 : Premier défilé région Analamanga

· 11 janvier 2026 : Premier défilé région Atsinanana

· 18 janvier 2026 : Premier défilé région Vakinankaratra

· 25 janvier 2026 : Premier défilé région Bongolava

· 22 mars 2026 : Finale région Analamanga

· 04 avril 2026 : Finale région Atsinanana

· 12 avril 2026 : Finale région Vakinankaratra

· 19 avril 2026 : Finale région Bongolava

· 14 juin 2026 : Finale nationale.