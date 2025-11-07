Afrique: Maître Saïd Larifou - Un levier pour le renouveau de Madagascar et du continent

La conférence organisée à l'Université Catholique de Madagascar (UCM) met la jeunesse au centre du développement.

Placée sous le thème « La démographie, la jeunesse - un atout pour le changement et le Nouvel Ordre Africain », une conférence animée par Maître Saïd Larifou, avocat international et panafricaniste, s'est tenue hier à l'UCM. L'événement, initié par Madame Ramanantenasoaritoetra Rija Olivia, formatrice dans le tourisme et l'hôtellerie, visait à sensibiliser les jeunes à leur rôle dans l'avenir de Madagascar et de l'Afrique. Organisée par Dr Ramila Aurore et ses étudiants de deuxième année, la rencontre a insisté sur l'importance de l'éducation pour former une jeunesse consciente, critique et responsable.

Participation citoyenne

Maître Saïd Larifou a insisté sur la nécessité pour les jeunes Africains d'acquérir une souveraineté intellectuelle et culturelle, rappelant que « le développement commence par l'éducation, l'éthique et la participation citoyenne ». Il a dénoncé la logique d'infériorité culturelle et souligné l'importance des associations et mouvements collectifs pour construire la citoyenneté.

Textes en vigueur. Saluant la maturité de la Gen Z à Madagascar, le conférencier a rappelé que « la jeunesse n'a pas pris le pouvoir, mais a revendiqué ses droits dans le respect des textes en vigueur ». Selon lui, la formation et la responsabilisation des jeunes sont essentielles pour exiger des dirigeants une véritable vision et construire un avenir durable.