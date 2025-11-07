Burkina Faso: Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ reçoit les Afrodescendants

7 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ échange ce 7 novembre 2025 avec une délégation de près de 700 Afrodescendants venus principalement des États-Unis d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes.

Ce rendez-vous, deuxième du genre après celui de 2024, est un tremplin pour les Afrodescendants de renouveler leur engagement à soutenir la lutte de libération et de souveraineté menée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Leader de la Révolution Progressiste Populaire. Il est surtout un cadre de déclarations franches et de partage de vision sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines publications.

On se souvient en 2024, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ avait confié à ces hommes et femmes, une mission d'éveil des consciences pour l'unité africaine et pour l'émancipation de l'Afrique.

