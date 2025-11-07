Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - La Douane intercepte un véhicule transportant des produits illicites à la consommation

La Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a intercepté dans la nuit du O5 au O6 novernbre 2O25, un véhicule personnel transportant une importante quantité de produits illicites soigneusement dissimulés.

La valeur totale de la saisie est estimée à plus de 30 millions de francs CFA

Cette opération, menée avec une rigueur digne des plus hautes exigences du métier, traduit l'esprit de vigilance et de responsabilité que le Directeur Général n'a cessé d'inculquer aux unités depuis le début de sa tournée dans le grand ouest.

Le message d'engagement, de loyauté et de combativité lancé à Bobo-Dioulasso, Niangoloko, Banfora et à Peni a trouvé un écho immédiat dans le Houët.

Les agents ont entendu, compris et agi.