Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - La Douane intercepte un véhicule transportant des produits illicites à la consommation

7 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a intercepté dans la nuit du O5 au O6 novernbre 2O25, un véhicule personnel transportant une importante quantité de produits illicites soigneusement dissimulés.

La valeur totale de la saisie est estimée à plus de 30 millions de francs CFA

Cette opération, menée avec une rigueur digne des plus hautes exigences du métier, traduit l'esprit de vigilance et de responsabilité que le Directeur Général n'a cessé d'inculquer aux unités depuis le début de sa tournée dans le grand ouest.

Le message d'engagement, de loyauté et de combativité lancé à Bobo-Dioulasso, Niangoloko, Banfora et à Peni a trouvé un écho immédiat dans le Houët.

Les agents ont entendu, compris et agi.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.