Madagascar: Soa Meva - Deux îles, un point commun

7 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Fusion entre une Malgache et une Réunionnaise, Soa Meva est le projet musical qui reflète certainement l'Indianocéanie. Leur art se rencontre à la croisée de la culture et la mélodie, comme une évidence où « leur univers musical mêle rythmes organiques, chants en malgache et paysages sonores électroniques, tissant un lien sensible entre terre, mer et mémoire ».

« Masôva » est l'intitulé du premier single du collectif, c'est un mot du dialecte malgache signifiant soleil. Ce morceau incarne, en quelque sorte, les relations positives entre les deux îles soeurs, si ce n'est le lien culturel. La chanson évoque le respect mutuel ainsi que la confiance entre des populations ayant partagé la même histoire. « Masôva » réchauffe le coeur et envoûte l'esprit. D'ailleurs, les deux femmes proposent un tempo aussi bien dansant que spirituel.

« Le clip, tourné à Antsirabe, capture la lumière des hauts plateaux et la route comme une métaphore de la traversée : entre deux îles, deux femmes, deux voix du même océan. Le projet illustre la richesse des échanges artistiques dans l'océan Indien, où se rencontrent traditions, créations contemporaines et récits de femmes engagées. Soutenu par Indian Ocean Women Empowerment, Yssamondiya, et une équipe mêlant artistes, technicien·nes et acteurs culturels des deux rives, Soa Meva symbolise cette coopération artistique et féminine...», ont-elles fait savoir.

