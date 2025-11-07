Madagascar: Gen-Z Antsiranana - « La mangue de la solidarité - fihavanana »

Le mouvement Gen-Z d'Antsiranana constitué d'artistes, influenceurs, entrepreneurs culturels en herbe, a pris une louable initiative en vendant des mangues bien mûres sur la Place du 13 mai dans le but de sauver deux de leurs camarades gravement blessés lors des manifestations des 25 et 26 septembre derniers.

« L'argent collecté sera donné à nos amis contraints de subir des opérations chirurgicales. Ainsi, nous faisons appel à toute la population. Participez car vous sauverez des vies », a sollicité l'un des membres, Pathinick Fety.

Ces jeunes agissent sans attendre l'aide d'autrui. Il ne s'agit pas non plus d'un téléthon ! Ils utilisent les moyens du bord pour sauver leurs amis. « Tout vient à point à qui sait attendre », « aide-toi et le ciel t'aidera » sont les adages et les idées phares prônés par Pathinick et ses frères d'arme. En d'autres termes, les valeurs ancestrales, cohésion sociale - fihavanana les ont poussés à se lancer dans cette action audacieuse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, cette volonté dément les propos malveillants répandus dans les ruelles de la ville du Varatraza. La jeunesse diegolaise est pacifique. Elle est consciente de ses droits et de ses devoirs. Diégo est un haut lieu de la solidarité, un foyer de fraternité. Il faut aussi reconnaître que les habitants de la capitale du nord se sont regroupés pour faire face aux difficultés depuis la fin du mois de septembre. Ils ont fait preuve de solidarité, et continuent de le faire dans ce contexte assez particulier. Un exemple qu'ils montrent aux benjamins.

À bas la brutalité

La Gen-Z de Diego-Suarez condamne toutes formes de violences. De la discussion jaillit la lumière. Elle ne va pas recourir aux pierres et aux machettes. Le respect et le dévouement envers les concitoyens en privilégiant l'intérêt général prime avant tout ! La société a ses lois, et celles-ci doivent être suivies à la lettre. Les membres du collectif ont l'intention de transmettre subtilement le message à la population de la Grande île. La charité et l'humanisme prennent une place prépondérante dans le coeur du collectif.

En définitive, l'activité adoptée par ces jeunes dévoués a été saluée par les habitants locaux. « Cette oeuvre charitable est touchante. Elle donne du courage aux patients sur leur lit d'hôpital. Qu'ils guérissent vite. Prions pour que l'opération se passe bien », tel est le souhait de Torin après avoir acheté les mangues.