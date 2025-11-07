Madagascar: 13 jiujitsukas malgaches en quête de médailles au Mondial d'Abu Dhabi

Pour la troisième année consécutive, Madagascar sera représenté au prestigieux Championnat du monde de jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi. Cette édition 2025 du 12 au 22 novembre verra la participation de 13 combattants malgaches engagés dans différentes catégories, avec un objectif clair : ramener des médailles et hisser haut les couleurs nationales.

Lors de l'édition précédente, la Grande île s'était illustrée en décrochant la 22e place mondiale sur 95 pays, une performance remarquable portée par trois médaillés : Toavin-Tafita Rafidinomena (or, catégorie 62 kg Men's Gi White), Chafik Mohammade Bigjee (or, catégorie 56 kg Men's Gi White) et Christian Niriniaina Ranaivomanana (bronze). Malheureusement, ces trois champions ne seront pas présents cette année, laissant place à une nouvelle génération de juijitsukas déterminés à faire briller Madagascar sur les tatamis internationaux.

Nos athlètes peaufinent leur préparation, mais celle-ci se heurte à des défis logistiques et financiers. En effet, tous les combattants s'autofinancent afin de pouvoir participer à cette compétition. Certaines athlètes sont encore en quête du complément de budget nécessaire. Dans ce dossier, nous vous invitons à découvrir le profil de chacun des 13 combattants.

1- Diary Nekena Ralalaharisoa

15 ans / -52 kg / Ceinture blanche

Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival

2- Mazas Aintsara Enoka

9 ans / -27 kg / Ceinture grise

Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival

3- Mazas Aintsara Itiela

11 ans / -48 kg / Ceinture blanche

Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival

4- Lucie Herizaka Nirina

10 ans / -48 kg / Ceinture blanche

Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival

5- Ando Mahasoa Ranarivelo

8 ans / -42 kg / Ceinture grise

Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival

6- Idealisoa Ranaivomanana

8 ans / -32 kg / Ceinture blanche

Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival

7- Andy Rasamy Anoharana

22 ans / -77 kg / Ceinture marron

Catégorie : Professionnelle Gi

Classement : 3e en Afrique

8- Bryan Rasamy Anoharana

18 ans / -62 kg / Ceinture bleue

Catégorie : Amateur Gi

Classement : 28e en Afrique

9- Nomasintsoatiana Raharijaona

24 ans / -77 kg / Ceinture bleue

Catégorie : Amateur Gi

Classement : 18e en Afrique

10- Nofy Chuk Hen Shun

17 ans / -57 kg / Ceinture bleue

Catégorie : Jeune Gi

Classement : 11e en Afrique

11- Aiky Rajaonson

15 ans / -66 kg / Ceinture bleue

Catégorie : Jeune Gi

12-Rina Wilson Razakarisoa

32 ans / -85 kg / Ceinture violette

Catégorie : Master 1 Gi

Classement : 11e en Afrique

13- Zo Aina Tsilavina Randriamanga

38 ans / -77 kg / Ceinture marron

Catégorie : Master 2 Gi

Classement : 5e en Afrique