Madagascar: 13 jiujitsukas malgaches en quête de médailles au Mondial d'Abu Dhabi

Pour la troisième année consécutive, Madagascar sera représenté au prestigieux Championnat du monde de jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi. Cette édition 2025 du 12 au 22 novembre verra la participation de 13 combattants malgaches engagés dans différentes catégories, avec un objectif clair : ramener des médailles et hisser haut les couleurs nationales.
Lors de l'édition précédente, la Grande île s'était illustrée en décrochant la 22e place mondiale sur 95 pays, une performance remarquable portée par trois médaillés : Toavin-Tafita Rafidinomena (or, catégorie 62 kg Men's Gi White), Chafik Mohammade Bigjee (or, catégorie 56 kg Men's Gi White) et Christian Niriniaina Ranaivomanana (bronze). Malheureusement, ces trois champions ne seront pas présents cette année, laissant place à une nouvelle génération de juijitsukas déterminés à faire briller Madagascar sur les tatamis internationaux.
Nos athlètes peaufinent leur préparation, mais celle-ci se heurte à des défis logistiques et financiers. En effet, tous les combattants s'autofinancent afin de pouvoir participer à cette compétition. Certaines athlètes sont encore en quête du complément de budget nécessaire. Dans ce dossier, nous vous invitons à découvrir le profil de chacun des 13 combattants.
1- Diary Nekena Ralalaharisoa
15 ans / -52 kg / Ceinture blanche
Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival
2- Mazas Aintsara Enoka
9 ans / -27 kg / Ceinture grise
Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival
3- Mazas Aintsara Itiela
11 ans / -48 kg / Ceinture blanche
Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival
4- Lucie Herizaka Nirina
10 ans / -48 kg / Ceinture blanche
Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival
5- Ando Mahasoa Ranarivelo
8 ans / -42 kg / Ceinture grise
Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival
6- Idealisoa Ranaivomanana
8 ans / -32 kg / Ceinture blanche
Catégorie : World Jiu-Jitsu Festival
7- Andy Rasamy Anoharana
22 ans / -77 kg / Ceinture marron
Catégorie : Professionnelle Gi
Classement : 3e en Afrique
8- Bryan Rasamy Anoharana
18 ans / -62 kg / Ceinture bleue
Catégorie : Amateur Gi
Classement : 28e en Afrique
9- Nomasintsoatiana Raharijaona
24 ans / -77 kg / Ceinture bleue
Catégorie : Amateur Gi
Classement : 18e en Afrique
10- Nofy Chuk Hen Shun
17 ans / -57 kg / Ceinture bleue
Catégorie : Jeune Gi
Classement : 11e en Afrique
11- Aiky Rajaonson
15 ans / -66 kg / Ceinture bleue
Catégorie : Jeune Gi
12-Rina Wilson Razakarisoa
32 ans / -85 kg / Ceinture violette
Catégorie : Master 1 Gi
Classement : 11e en Afrique
13- Zo Aina Tsilavina Randriamanga
38 ans / -77 kg / Ceinture marron
Catégorie : Master 2 Gi
Classement : 5e en Afrique