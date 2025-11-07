Madagascar: Pollution dans la capitale - La bronchiolite gagne du terrain

Des maladies respiratoires attaquent les enfants à Antananarivo, en cette période marquée par une forte pollution. « Les enfants qui toussent remplissent notre salle d'attente, en ce moment », indique un pédiatre auprès d'un centre hospitalier universitaire Mère-enfant à Antananarivo, hier. Les plus vulnérables développent des maladies plus graves. « Mon enfant a souffert de détresse respiratoire », raconte Fanantenana, mère d'une enfant atteinte d'asthme infantile.

La pollution qui sévit dans la capitale affecte l'état de santé des personnes sensibles, selon les professionnels de santé. La qualité de l'air de ces derniers jours est malsaine pour tout le monde, selon le bulletin de surveillance de la qualité de l'air à Antananarivo, à la date du 06 novembre 2025, publié par la direction générale de la Météorologie. Les concentrations des particules fines sont cinq fois supérieures aux normes nationales et à celles de l'OMS. « Tout le monde peut ressentir des effets sur la santé s'il est exposé pendant 24 heures. Les personnes sensibles peuvent subir des conséquences plus graves », selon la précision de Météo Madagascar.

Qualité malsaine

Pour le moment, il n'y aurait pas encore beaucoup de cas d'hospitalisation. La situation serait encore gérée en consultation externe. Mais si la pollution s'aggrave, les personnes nécessitant une hospitalisation pourraient augmenter.

Au cours des trois prochains jours, les averses locales prévues pourraient contribuer à une amélioration progressive de la qualité de l'air, selon les prévisions de Météo Madagascar, mais la qualité de l'air pourrait encore rester malsaine pour tout le monde tant que les précipitations ne seront pas significatives.

Pour protéger les enfants de la pollution, des médecins scolaires à Antananarivo ont adressé des messages collectifs aux parents d'élèves, leur recommandant d'ouvrir les portes et les fenêtres uniquement le matin et le soir, puis de les garder fermées durant la journée afin d'empêcher l'air pollué de pénétrer dans les habitations. Un pédiatre recommande par ailleurs aux parents d'enfants de moins de trois mois de consulter sans tarder un médecin dès que leur bébé présente de la toux.