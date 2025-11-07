Madagascar: Judo / Mondiaux des vétérans - Mamy Dongozo tout proche du bronze

Meilleure performance. Le sixième représentant malgache, Mamy Dongozo Rasolondraibe, âgé de 60 ans et engagé dans la catégorie M7, entre 60 et 64 ans chez les -66kg échoue au final bronze des championnats du monde des vétérans à Paris.

Le champion d'Afrique en titre des vétérans et classé cinquième au championnat du monde en 2023, n'a pas fait le poids face au Français Alain Signoret, 60 ans. Ce dernier était champion d'Europe en 2024 et champion du monde en 2023. Mamy Dongozo a disputé six combats et a enregistré quatre victoires et deux défaites.

En phase de groupes, il a battu d'entrée par ippon le Français Philippe Clerice, 61 ans. Par la suite, il a défait un autre Français de 64 ans, Pascal France, médaillé de bronze au championnat du monde en 2024 et 2023. À son troisième combat, le porte-fanion de la Grande Ile s'est incliné devant l'Allemand Andreas Pajer.

Repêché, Mamy Dongozo a été exempté du premier combat puis s'est imposé par ippon contre le Français Richard Danjoux, 64 ans. Le Français était classé cinquième au championnat d'Europe, en 2025 et 2022. Et à son deuxième combat au repêchage, il a renversé par ippon l'Espagnol, Perez Carlos Amoris, 62 ans. L'Espagnol était médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe. Heriniana Vestalys (M6 -60kg) avait réalisé la meilleure performance au mondial des vétérans en décrochant le bronze à Abu Dhabi en 2023. La dernière et unique représentante du pays, Rindra Andriamanantsara dans la catégorie M2 -63kg bouclera la participation malgache ce vendredi.