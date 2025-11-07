Madagascar: Handball / Senior dames - My-Sah Itasy est à un match de la finale

7 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Invaincues depuis le début du championnat de Madagascar de handball à Toamasina, les dames de My-Sah d'Itasy confirment leur statut de grandes favorites à l'issue de la huitième journée.

Le championnat national de handball 2025 bat son plein sur les terrains de Toamasina et, sans surprise, les favoris émergent du lot. Chez les dames, My-Sah d'Itasy poursuit son impressionnant parcours sans faute. Au cours de la huitième journée disputée, hier, jeudi 6 novembre, le club d'Itasy a dominé HBC TB5 (Atsinanana) sur le score sans appel de 39 à 19. Une victoire de plus qui les propulse, en toute logique, en demi-finale avec le plein de confiance.

Dans les autres rencontres, TMI d'Ihorombe s'est largement imposé face à HCT de Bongolava (53-12), tandis que Sifaka d'Amoron'i Mania a créé la surprise en battant d'un petit point le THBC d'Analamanga (21-20), champion en titre.

Ces résultats confirment la montée du niveau chez les dames, comme le souligne Zo Rasolofoson, secrétaire général de la Fédération malgache de handball : « Le niveau est un peu relevé chez les dames par rapport à l'année passée. Des clubs comme TMI d'Ihorombe et Sifaka d'Amoron'i Mania ont réussi à bousculer la hiérarchie. »

Les demi-finales promettent ainsi de belles affiches : My-Sah. d'Itasy croisera Sifaka, tandis que THBC tentera de défendre son titre contre TMI. Le suspense reste entier à Toamasina, où l'élite féminine du handball malgache joue sa place en finale.

