Afrique: Basketball /Africa cup 3x3 - La VAR fait son entrée à Mahamasina

Le compte à rebours est officiellement lancé. À trente jours de l'Africa Cup 3x3, prévue les 6 et 7 décembre au Palais des Sports de Mahamasina, le président de la Fédération malagasy de basketball (FMBB), Jean-Michel Ramaroson, a tenu un point de presse hier, aux 67 ha pour confirmer que tous les pays engagés dans la compétition seront bien présents : quatorze chez les hommes et dix chez les dames.

« C'est un honneur pour Madagascar, et une chance unique de défendre notre double titre continental à domicile », déclare le président. Pour lui, l'événement porte également un message : montrer que, malgré les troubles socio-politiques récents, Madagascar reste capable d'organiser des compétitions internationales majeures. « Nous avons déjà vécu cela. Nous savons accueillir, nous savons réussir », précise Jean-Michel Ramaroson.

L'édition 2025 se veut à la hauteur du statut acquis par Madagascar dans le 3x3 africain. Animations musicales, DJ, effets spéciaux, retransmission en direct sur Canal+ : le tournoi se veut autant un spectacle qu'une compétition sportive. De nouveaux panneaux spécifiques au 3x3 sont attendus, tandis que la coordination technique est menée conjointement avec la FIBA.

La VAR sur les matchs

Pour la première fois dans l'histoire du basketball malgache, la VAR sera utilisée durant la compétition afin d'éviter les contestations et les tensions liées aux décisions arbitrales.

« La crédibilité du jeu en sortira renforcée. C'est une étape moderne et nécessaire », a souligné Ramaroson.

Sur le plan sportif, la préparation suit son cours. Les sélections s'affinent progressivement vers des groupes finaux de quatre joueuses et quatre joueurs. Les équipes sont dirigées par Jean de Dieu Randrianarivelo et Haja Randrianarimanana chez les hommes, et par Eli Rakotonirina, alias Coach Ramora, assisté d'Anthony Andriamaholy chez les dames.

Les quatre championnes d'Afrique 2024- Muriel, Christiane, Sydonie et Chine- forment la base de l'équipe féminine, renforcée par des joueuses majeures du N1A, même si certaines se préparent à distance depuis La Réunion. La liste finale sera publiée une semaine avant l'Africa Cup.

L'objectif est clair : conserver le titre et viser la qualification pour la Coupe du monde. Cette Africa Cup marque le lancement du décompte des points qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. « Nous n'avons pas droit à l'erreur à domicile », insiste le président.

Pays participants

Hommes (14 pays): Algérie, Bénin, Ouganda, Madagascar, Rwanda, Égypte, Kenya, Congo, Seychelles, Zambie, Tunisie, Botswana, Comores, Somalie.Dames (10 pays): Ouganda, Bénin, Kenya, Madagascar, Égypte, Rwanda, Comores, Tunisie, Congo, Botswana. Donné Raherinjatovo