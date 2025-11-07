Afrique: Audiovisual authors international - Laza impose le leadership africain

7 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le réalisateur malgache Laza et son équipe ont mis en lumière les auteurs africains lors du congrès international de l'Avaci à Zagreb.

L'Alliance panafricaine des scénaristes et réalisateurs (Apaser), présidée par le réalisateur malgache Laza et basée à Madagascar, a pris une place stratégique lors du Congrès international annuel de l'Audiovisual Authors International Confederation (Avaci) les 5 et 6 novembre 2025 à Zagreb, en Croatie. Cette rencontre mondiale est le principal forum où se décident les orientations pour la protection des droits des auteurs face aux défis technologiques et aux transformations de l'industrie audiovisuelle.

Voix de l'Afrique

Une avancée majeure a été réalisée avec la signature d'un accord de réciprocité avec Argentores, acteur clé de la gestion collective en Amérique latine. Dorénavant, chaque oeuvre d'un membre d'Apaser diffusée en Argentine sera rémunérée et redistribuée à l'organisation, renforçant ainsi la protection et la reconnaissance des créateurs africains à l'international.

La présence de l'Apaser permet de porter la voix de l'Afrique sur des sujets essentiels : la reconnaissance des droits des auteurs sur le continent, l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans la création audiovisuelle, ainsi que la promotion de l'égalité des genres et de la diversité au sein de la production.

En collaborant avec les leaders mondiaux de la gestion collective, l'Apaser diffuse les meilleures pratiques, favorise les échanges et la formation des auteurs, et contribue à harmoniser les conditions de travail pour stimuler le développement du secteur audiovisuel. Cette participation garantit que les décisions prises à Zagreb tiendront compte des intérêts et de la reconnaissance des créateurs africains.

