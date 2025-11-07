Madagascar: Miss maman 2025 - La 6e édition ouvre les inscriptions

Lors de la conférence de presse du 6 novembre à Ambohibao, Rosnah Salabert, présidente de l'association, et Sahondralalaina Ramaholisoa, vice-présidente, ont rappelé que le concours repose sur des critères valorisant la présentation, la culture générale et le projet social ou professionnel de chaque participante. L'association, agréée par l'État, oeuvre pour le développement et l'émancipation des mères malgaches, offrant à toutes -- même celles qui ne participent pas au concours -- des formations génératrices d'emploi et d'autonomie. Créé en 2021, ce concours a pour ambition de rendre chaque maman plus forte, plus confiante et épanouie.

Ouvert aux mères de famille de plus de 18 ans, le concours se déroule en deux étapes, régionale et nationale. Les candidates y présentent des défilés en tenue traditionnelle, de ville et de soirée, ainsi que leurs talents (chant, danse, art oratoire, créativité). La meilleure de chaque région participe à la finale nationale à Antananarivo, avec un thème imposé servant de base à sa présentation.

L'édition 2025 a réuni dix régions : Analamanga, Vakinankaratra, Antsinanana, Bongolava, Itasy, Sava, Diana, Atsimo Andrefana, Alaotra-Mangoro et Amoron'i Mania. L'objectif pour 2026 est de couvrir les 24 régions. Les défilés régionaux se tiendront du 4 au 25 janvier 2026, les finales régionales du 22 mars au 19 avril, et la finale nationale le 14 juin 2026.

La grande gagnante remportera un voyage à Guangzhou, en Chine, avec séjour, billet aller-retour et restauration offerts, après Maurice en 2024 et Paris en 2025.

