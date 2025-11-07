Afrique de l'Ouest: 12e édition du Emergence Festival Films (Togo) - « Soxamoon » sacré Meilleur court-métrage fiction

Le jeune réalisateur sénégalais Ibrahima Barry, avec son film « Soxamoon », vient de remporter le prix du Meilleur court-métrage fiction de la 12e édition de l'Emergence Films Festival (1er-6 novembre).

Le prix est constitué d'un trophée et d'une enveloppe de 500 000 F CFA. Ce film (15'21), réalisé par le jeune réalisateur sénégalais Ibrahima Barry alias Ibou Barry Combé, avait déjà semé les graines de son succès dans ce festival togolais depuis le premier jour.

Projetée en ouverture de bal, cette fiction, qui fait embrasser avec talent la poésie et le drame, avait conquis le public pour sa singulière esthétique et sa puissance narrative. « Soxamoon » célèbre l'art de bout en bout. Soxamoon, l'acteur principal, est un jeune sculpteur marié à une jeune femme couturière. Ils sont tous les deux sourds-muets et sans enfant, vivant dans une solitude oppressante représentée par le silence. Alors que le mari sculpte des statuettes « Fertilité de Bangwa » et des poupées à l'image de l'enfant désiré, sa femme confectionne des habits en se projetant sur l'enfant imaginaire...