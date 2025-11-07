Sénégal: Pour les séances de dialyse d'un ami - Un mécanicien vend le véhicule d'une dame à 1,2 million de F CFA

7 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

Mécanicien, P.K. Faye était attrait devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour avoir vendu le véhicule de la dame O.K. Taw à 1,2 million de F CFA, alors qu'elle le lui avait remis pour réparation. L'air timide, tête baissée, à voix basse, le prévenu a expliqué que c'était pour faire face aux frais de dialyse d'un ami. Malheureusement, ce dernier est finalement décédé. Trois acquéreurs du véhicule en question ont été déférés devant le procureur pour recel. La partie civile, qui s'est désistée de sa plainte, a tenu à faire savoir qu'à cause du séjour carcéral de P.K. Faye, sa famille dont il est le seul soutien a été expulsée pour défaut de paiement du loyer. En quatre ans, c'est la première fois que P.K. Faye a ce genre de comportement.

« Tu vois ce que tu as engendré comme problèmes ? », a demandé le représentant du parquet, avant de requérir 6 mois ferme et une amende de 100 000 F CFA.

Me Michel Ndong, de la défense, a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

P.K. Faye a écopé de 6 mois assortis du sursis et d'une amende de 50 000 F CFA. Le tribunal a donné acte à la partie civile de son désistement.

