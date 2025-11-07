Ghana: Medecine - Un jeune ghaneen devient docteur a 22 ans

Au Ghana, l'histoire d'un jeune prodige suscite admiration et fierté : à seulement 22 ans, il a brillamment soutenu sa thèse et décroché le titre de docteur. Une telle réussite illustre non seulement le génie individuel, mais aussi le potentiel extraordinaire de la jeunesse africaine lorsqu'elle est guidée et encouragée. Cette performance rappelle que l'Afrique avance avec la science, et que ses jeunes ont soif de savoir, d'innovation et de reconnaissance sur la scène mondiale.

Les mathématiques, notamment, demeurent un terrain où ils excellent avec une passion inébranlable. « Ils sont intenables lorsqu'il s'agit de cette matière », dit-on, preuve que le talent et la discipline n'attendent pas le nombre des années. Pourtant, certaines voix dans le secteur éducatif s'interrogent, estimant qu'il faudrait fixer un âge minimum de 18 ans pour l'entrée à l'université.

Une telle mesure soulève le débat : faut-il contenir la précocité intellectuelle ou, au contraire, permettre à chacun de suivre son destin au moment opportun ? Car, comme le prouve ce jeune docteur, l'excellence n'a pas d'âge. Et il n'est pas seul. À Port Harcourt, au Nigéria, une étudiante de 22 ans est devenue médecin après avoir remporté sept prix académiques en tant que meilleure diplômée de l'Université Pamo. Elle effectue aujourd'hui son année pratique dans sa ville natale.

D'autres encore ont franchi ce cap exceptionnel : l'un d'eux, le Dr Mazpa, avait décroché son diplôme dès l'âge de 21 ans, malgré les grèves étudiantes qui ralentissent souvent les parcours universitaires.

Meilleur étudiant de sa promotion en 2018, il exerce désormais aux États-Unis. Ces histoires résonnent comme autant de sources d'inspiration. Elles rappellent que l'Afrique regorge de talents précoces, capables d'éblouir par leur rigueur, leur persévérance et leur foi. « Félicitations au Dr Kwaku Boakye Gyamfi, meilleur diplômé en chirurgie ! », entend-on dans les félicitations adressées à ce jeune médecin ghanéen, devenu un symbole pour ses pairs. À travers ces parcours d'exception, un message s'impose : nos jeunes nous rendent fiers, et ils incarnent l'avenir d'un continent qui ne demande qu'à libérer son génie. Puisse Dieu leur accorder la sagesse nécessaire pour orienter leur carrière et faire rayonner l'Afrique sur la scène mondiale.