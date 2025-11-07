Ghana: Medecine - Un jeune ghaneen devient docteur a 22 ans

7 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Hilaire Sopie

Au Ghana, l'histoire d'un jeune prodige suscite admiration et fierté : à seulement 22 ans, il a brillamment soutenu sa thèse et décroché le titre de docteur. Une telle réussite illustre non seulement le génie individuel, mais aussi le potentiel extraordinaire de la jeunesse africaine lorsqu'elle est guidée et encouragée. Cette performance rappelle que l'Afrique avance avec la science, et que ses jeunes ont soif de savoir, d'innovation et de reconnaissance sur la scène mondiale.

Les mathématiques, notamment, demeurent un terrain où ils excellent avec une passion inébranlable. « Ils sont intenables lorsqu'il s'agit de cette matière », dit-on, preuve que le talent et la discipline n'attendent pas le nombre des années. Pourtant, certaines voix dans le secteur éducatif s'interrogent, estimant qu'il faudrait fixer un âge minimum de 18 ans pour l'entrée à l'université.

Une telle mesure soulève le débat : faut-il contenir la précocité intellectuelle ou, au contraire, permettre à chacun de suivre son destin au moment opportun ? Car, comme le prouve ce jeune docteur, l'excellence n'a pas d'âge. Et il n'est pas seul. À Port Harcourt, au Nigéria, une étudiante de 22 ans est devenue médecin après avoir remporté sept prix académiques en tant que meilleure diplômée de l'Université Pamo. Elle effectue aujourd'hui son année pratique dans sa ville natale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'autres encore ont franchi ce cap exceptionnel : l'un d'eux, le Dr Mazpa, avait décroché son diplôme dès l'âge de 21 ans, malgré les grèves étudiantes qui ralentissent souvent les parcours universitaires.

Meilleur étudiant de sa promotion en 2018, il exerce désormais aux États-Unis. Ces histoires résonnent comme autant de sources d'inspiration. Elles rappellent que l'Afrique regorge de talents précoces, capables d'éblouir par leur rigueur, leur persévérance et leur foi. « Félicitations au Dr Kwaku Boakye Gyamfi, meilleur diplômé en chirurgie ! », entend-on dans les félicitations adressées à ce jeune médecin ghanéen, devenu un symbole pour ses pairs. À travers ces parcours d'exception, un message s'impose : nos jeunes nous rendent fiers, et ils incarnent l'avenir d'un continent qui ne demande qu'à libérer son génie. Puisse Dieu leur accorder la sagesse nécessaire pour orienter leur carrière et faire rayonner l'Afrique sur la scène mondiale.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.