Cameroun: Douleur enflamme washington dc - Une soirée mémorable sous le signe du makossa

7 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Hilaire Sopie

Washington DC a vibré, le 1er novembre 2025, au rythme du Makossa authentique grâce à la présence exceptionnelle de l'artiste légendaire Douleur. Invité d'honneur de la 9e édition du concept "La Prestigieuse Nuit en Blanc de WASHINGTON DC", l'icône de la musique camerounaise a offert au public de la diaspora une prestation inoubliable, rappelant les grandes heures de sa carrière.

Pendant plus d'une heure, Douleur a revisité son riche répertoire, enchaînant ses titres cultes avec une énergie et une émotion qui ont conquis toutes les générations présentes. Le public, conquis, a retrouvé ces sonorités qui ont marqué les années 80 et 90, dans une ambiance empreinte de nostalgie et de fierté.

« C'était comme un retour dans le temps », confiait un spectateur, encore ému à la fin du concert.

Derrière cet événement, la Compagnie Prestige, dirigée par Joël Métang, continue de s'imposer comme un acteur majeur de la scène culturelle de la diaspora africaine. Fidèle à sa mission, l'équipe a su offrir un moment d'union, de partage et de célébration, mêlant musique, culture et convivialité.

Cette 9e édition restera sans conteste comme l'un des grands moments du show de la diaspora africaine à Washington. Une soirée où la mémoire collective s'est réveillée, portée par la voix et la passion d'un artiste qui n'a rien perdu de sa magie.

Alors que Prestige à travers sa Prestigieuse Nuit en Blanc s'apprête à célébrer ses 10 ans le 7 novembre 2026, le public peut déjà se réjouir : le concept, né de la passion et du dévouement, continue d'écrire une belle page de l'histoire culturelle africaine à l'étranger.

