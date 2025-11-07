Ethiopie: Le pays et la Russie renforcent leur coopération bilatérale dans tous les domaines - Ambassadeur Terekhin

Addis Ababa — La coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Russie a atteint aux niveaux toujours plus élevés dans tous les domaines, a dévoilé l'ambassadeur russe Evgeny Terekhin à l'ENA.

L'ambassadeur a souligné que l'Éthiopie et la Russie entretenaient des relations bilatérales solides dans divers domaines, notamment les domaines politiques, économiques, technologique et scientifiques.

Insistant sur les relations politiques entre les deux nations, il a mentionné les quatre dialogues entre le président Vladimir Poutine et le Premier ministre Abiy Ahmed ces dernières années, qui ont porté sur l'approfondissement et le renforcement de la coopération bilatérale.

Selon lui, les relations politiques entre l'Éthiopie et la Russie vont au-delà des interactions entre les dirigeants des deux pays.

Elles englobent également un partenariat solide entre leurs parlements respectifs, notamment entre les présidents de la Chambre de la fédération et de la Chambre des représentants du peuple.

En outre, la coopération entre les partis politiques est florissante, les principaux partis politiques des deux pays s'efforcent de renforcer leurs alliances stratégiques et de collaborer en vue d'atteindre des objectifs communs, a noté l'ambassadeur Terekhin.

En outre, l'Éthiopie et la Russie développent activement leurs relations dans tous les domaines possibles, en mettant l'accent sur le renforcement des liens économiques et en soulignant les progrès remarquables réalisés dans le commerce bilatéral, qui a déjà dépassé le total de l'année précédente en seulement six mois cette année.

« Je dois dire que cette année, nous avons déjà obtenu des résultats très encourageants ; par exemple, en six mois, notre commerce bilatéral a dépassé le résultat total de l'année précédente. » a dévoilé l'ambassadeur.

"Des efforts sont également déployés pour étendre la coopération au-delà du commerce, en particulier dans le domaine de la technologie, a souligné l'ambassadeur, précisant qu'un aspect important de cette collaboration réside dans le développement de l'énergie nucléaire.

Il a ajouté « Dans le domaine de la technologie et des sciences, je tiens tout d'abord à mentionner notre coopération dans le domaine du développement de l'énergie nucléaire. Nous avons conclu un certain nombre d'accords qui nous offrent la possibilité de développer notre coopération mutuelle dans un domaine aussi moderne que l'énergie nucléaire. »

La conclusion de plusieurs accords visant à la coopération mutuelle dans ce secteur crucial est essentielle pour l'avenir, a-t-il indiqué.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Vladimir Poutine lors de la récente Semaine atomique russe à Moscou, une étape importante a été franchie avec l'adoption d'un plan d'action pour la construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie, a rappelé l'ambassadeur Terekhin.

L'ambassadeur a souligné qu'il est difficile de trouver un domaine dans lequel les deux pays ne coopéraient pas, soulignant que les relations bilatérales entre les deux pays étaient globales et couvraient un large éventail de secteurs.

« Franchement, il serait très difficile de trouver un domaine dans lequel nous ne coopérons pas, d'autant plus que nos relations bilatérales et notre coopération sont globales et couvrent tous les domaines. » a-t-il conclu.