Afrique: Ports africains de Bolloré - Vers un procès, après la validation de la procédure par la Cour d'appel de Paris

7 Novembre 2025
Radio France Internationale

Vincent Bolloré devrait, sauf surprise, être jugé en France pour « corruption d'agent public étranger » au Togo et en Guinée, dans l'affaire de l'attribution des ports de Lomé et Conakry, entre 2009 et 2011. Le milliardaire français avait contesté le réquisitoire définitif du Parquet national financer, mais la Cour d'appel de Paris a refusé d'annuler la procédure, se bornant à supprimer certaines pièces du dossier.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a largement rejeté les demandes de Vincent Bolloré, qui contestait les faits et sa mise en examen pour corruption d'agent public étranger. Les avocats du milliardaire avaient déployé toute une série d'arguments : indisponibilité de la défense, complexité du dossier nécessitant un renvoi, saisie de la Cour européenne des droits de l'homme par le milliardaire...

La Cour d'appel a uniquement accepté de supprimer certaines pièces du dossier qui avaient alimenté la procédure de « reconnaissance préalable de culpabilité », par laquelle Vincent Bolloré avait tenté d'échapper au procès pénal en payant une amende, mais que le tribunal avait refusé d'homologuer.

Seul un pourvoi en cassation pourrait annuler toute la procédure

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette affaire des ports africains traîne depuis des années. Bolloré est soupçonné d'avoir obtenu la gestion des ports de Lomé et de Conakry en échange de ristournes offertes par Havas, autre filiale du groupe, sur les conseils en communication dispensés à Faure Gnassingbé et Alpha Condé, en prévision des présidentielles de 2010 au Togo et en Guinée.

Désormais, seul un pourvoi en cassation, déjà annoncé par la défense du milliardaire, pourrait annuler toute la procédure, lancée en 2013.

Les associations anti-corruption Sherpa et Anticor se félicitent de cette nouvelle victoire. « Le procès aura lieu, n'en déplaise à M. Bolloré », anticipe Maître Alexis Ihou, l'avocat des candidats malheureux à la présidentielle togolaise de 2010, Agbéyomé Kodjo et Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.