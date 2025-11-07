Mali: Les routiers, en première ligne face aux attaques jihadistes du Jnim, présentent leurs doléances

7 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par David Baché

Les syndicats de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali ont été reçus ce 6 novembre 2025 par le Premier ministre de transition. Ils ont exprimé les doléances des convoyeurs en première ligne face aux attaques jihadistes du Jnim qui imposent un blocus sur le carburant à travers le pays.

Au Mali, le général Abdoulaye Maïga, Premier ministre de transition, a rencontré le 6 novembre 2025 les syndicats de chauffeurs et conducteurs routiers, qui paient depuis deux mois le prix du sang lors des attaques jihadistes du Jnim contre les convois de camions citernes qui tentent de ravitailler le pays en carburant.

Jeudi, les transporteurs ont présenté leurs difficultés et leurs doléances, liées principalement à la sécurisation des convois et à la couverture sociale dont ils souhaitent bénéficier.

« Les familles des routiers qui ont été enlevés par les jihadistes ont aussi pu parler de leur cas »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moussa Bagayogo, Secrétaire général du Syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers (Synacor), souligne, au micro de la rédaction en mandenkan et fulfulde de RFI à Dakar : « Nous avons parlé de la sécurisation des convois, de l'inscription des chauffeurs à l'INPS [l'Institut national de prévoyance sociale, NDLR], et à l'AMO [l'Assurance maladie obligatoire, NDLR]. Nous avons aussi parlé de l'application de notre convention collective. Car c'est ce qui permettra à nos blessés d'avoir une couverture sociale, et d'être pris en charge jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Et pour les routiers qui meurent, s'ils sont inscrits à l'INPS et à l'AMO, leurs familles auront ensuite moins de difficultés, parce que quelque chose sera prévu pour eux. »

Il poursuit : « Nous avons aussi parlé de tous ceux qui ont été assassinés ou blessés lors des attaques terroristes contre nos convois. C'est pourquoi nous étions accompagnés de leurs proches. Nous voulions qu'ils témoignent, pour que le Premier ministre sache ce qui se passe réellement. Les familles des routiers qui ont été tués ont pu témoigner. Les familles des routiers qui ont été enlevés par les jihadistes ont aussi pu parler de leur cas. »

Le gouvernement malien de transition s'est donné une semaine pour étudier les requêtes des routiers.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.