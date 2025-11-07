Congo-Brazzaville: Disparition - Jean Paul Ngaloua sera inhumé à Lekety

7 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Décédé le 9 octobre à Brazzaville à l'âge de 84 ans, Jean Paul Ngaloua, secrétaire général du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) sera inhumé le 8 novembre à Lekéty dans le département de la Cuvette Ouest.

Le Cnosc et tout le Mouvement olympique et sportif lui ont rendu un dernier hommage le 6 novembre au gymnase Nicole Oba,. Un moment plein d'émotions pendant lequel les karatékas, judokas, lutteurs et boxeurs ont salué la mémoire de ce dirigeant émérite par des séquences de démonstrations.

Né en 1941, Jean Paul Ngaloua a accompli son devoir dans l'administration, en commençant par l'enseignement de l'Efucation physique et sportif avant d'assumer les fonctions d' inspecteur de la jeunesse et des sports. il rejoint le Comité national olympique et sportif congolais en 2002 en assumant les fonctions de directeur de cabinet du président du Cnosc jusqu'en 2009.

De 2009 jusqu'à la date de sa mort, Jean Paul Ngaloua est resté le secrétaire général incontournable. « Le Comité olympique et tout le mouvement olympique et sportif n'oublieront jamais tout le travail que tu nous as produit en tant que secrétaire général. Tu avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur ; des vertus qui opnt fait que tous les secrétaires généraux des Comité nationaux olympique d'Afrique t'avaient plébiscité président des secrétaires généraux », a déclaré André Blaise Bollet dans l'oraison funèbre.

Et d'ajouter e premier vice -président du Cnosc d'ajouter/ « Ton engouement au travail laisse un vide immense dans le mouvement olympique et sportif congolais mais également mondial, ce qui a permis aux dirigeants de cet organisme de te decerner, la plus haute distinction honorifique il y a deux ans. Tes leçons de vie resteront à jamais gravées en nous. »

