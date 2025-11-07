Congo-Kinshasa: Coopération - Une école de culture italienne ouverte à Kinshasa

Ce projet, organisé par le comité Dante Alighieri de Kinshasa, est considéré comme un appui à la coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Italie.

L'ouverture de l'école de la langue et de la culture italienne, le 6 novembre au sein de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa ( ISPT-Kin), dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), est considérée comme une étape marquante de la coopération culturelle entre la RDC et la République italienne.

« L'ouverture de ce premier cours de langue et de culture italienne, organisé par le comité Dante Alighieri de Kinshasa, marque une étape significative pour la coopération culturelle entre l'Italie et la République démocratique du Congo », a déclaré l'Ambassadeur d'Italie en RDC, Dino Sorrentino.

Le diplomate a affirmé que, pour son pays, c'est un immense honneur de faire voyager la langue italienne à travers le monde, plus particulièrement, en RDC, grâce à ce projet mené par le comité Dante Alighieri de Kinshasa qui « donne aux étudiants l'opportunité d'apprendre une langue qui stimule la créativité (...). »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Je suis très heureux d'être ici, dans cet institut qui forme les ingénieurs du futur et honoré que l'établissement donne l'opportunité d'étudier la langue italienne, une langue qui a vu naître certains des plus grands ingénieurs du monde, comme Léonard de Vinci, Galilée et bien d'autres », a-t-il ajouté soulignant que son pays offre aux étudiants "l'opportunité d'étudier une langue qui, idéalement, leur permettra non seulement de parler italien, mais aussi de penser en italien, et peut-être même de raisonner comme les ingénieurs italiens », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur général de l'ISPT-Kin, Albert Yenga-Yenga, hôte de cette école, a salué ce partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives pour la formation technique et scientifique en RDC. « On n'importe pas une langue sans importer sa culture, et on n'importe pas une culture sans importer la technologie qui est cachée derrière celle-ci », a-t-il fait remarquer.

« La RDC manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine technique qui peut aider le pays à prendre de la hauteur dans les secteurs de l'électricité, de l'intelligence artificielle et d'autres domaines. Grâce au mécanisme de transfert de technologies, éclairé par la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous sommes engagés à doter notre pays des compétences et des technologies nécessaires, en scellant des accords avec de grandes puissances. Voilà pourquoi l'Italie est la bienvenue aujourd'hui », a-t-il fait savoir.

Une fenêtre ouverte vers des échanges scientifiques et culturels

Répondant à la question concernant la mission de la société organisatrice de ce projet, le secrétaire général de Dante Alighieri, le professeur Gilbert Mussapa, a indiqué : "c'est une société qui milite pour l'apprentissage de la langue et de la culture italiennes, en vue des échanges académiques et scientifiques entre le peuple de la République démocratique du Congo et la République italienne". " Voilà pourquoi l'ambassadeur Dino Sorrentino était ici pour l'inauguration de cette école ".

L'établissement est ouvert à toutes les personnes venant de tous les horizons, désireuses d'apprendre la langue et la culture italiennes. Il a également précisé qu'il ne s'agit nullement d'une forme de néocolonialisme, mais plutôt d'une coopération entre deux peuples. « Il s'agit bien d'échanges. Quand il y a échange, il y a coopération. Comme je le disais tout à l'heure, la Dante Alighieri est chapeautée par le ministère des Affaires étrangères italien, et notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a été représentée à cette cérémonie. Cela signifie qu'il s'agit d'une coopération bilatérale, mais, cette fois-ci, ni dans le domaine militaire ni dans d'autres domaines sensibles, mais dans les domaines culturel et éducatif (...) ».

Le Professeur Musampa a, par ailleurs, invité les Congolais à profiter de cette initiative. « Que tous les Congolais donnent une chance à cette école, à cette opportunité, puisque c'est une belle occasion d'échanges. Les Italiens profitent de quelque chose ici chez nous, et nous devons, nous aussi, profiter de quelque chose chez eux », a ajouté Gilbert Musampa.

Créée en 1889 en Italie, à Rome, la société Dante Alighieri porte le nom de son fondateur, qui a été poète et grand auteur. Dante Alighieri est auteur notamment de "La Divine Comédie", "Le Paradis et L'Enfer". Aujourd'hui, cette société est présente dans plus de 69 pays et implantée en République démocratique du Congo. Le professeur Gilbert Musampa en est le secrétaire chargé des programmes académiques.