Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage à l'AET Lucien Litingui

L'Association des anciens enfants de troupe ( AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 6 novembre à Brazzaville un ultime adieu au capitaine de vaisseau à la retraite, Lucien Litingui, décédé le 19 octobre à Brazzaville. Dans son oraison funèbre, Landry Nganga a relaté le parcours exemplaire de Lucien Litingui né le 28 novembre 1951 à Enyellé dans le district de Dongou.

Il y commence ses études primaires jusqu'à l'obtention du CEPE. Il est alors admis au concours d'entrée à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc. Il y fait son entrée le 1er octobre 1965 sous le matricule 758, promotion Cdt Lamy.

Lucien Litingui poursuit normalement son cursus à l'EMPGL avant de souscrire un engagement volontaire pour servir dans l'unité marine comme combattant de 2e classe le 1er août 1972. Il est affecté à l'unité marine, puis il est admis à suivre un stage à l'Ecole supérieure de la Caspienne, à Bakou en URSS. Des suites de sa formation on retiendra qu'il est nommé enseigne de vaisseau de 2e classe le 1er mars 1976, enseigne de vaisseau de 1e classe le 1er avril 1978 puis lieutenant de vaisseau le 1er juillet 1982. En 1983, le lieutenant de vaisseau Lucien Litingui est admis à un stage à l'Académie navale de Leningrad en URSS.

À l'issue de cette formation qui prend fin en 1986, il est nommé au grade de capitaine de corvette le 1er janvier 1987, capitaine de frégate le 1er janvier 1991, capitaine de vaisseau le 30 janvier 1993, navigateur sur patrouilleur côtier en 1976, chef d'état-major de la base navale 01 à Pointe-Noire du 11 juillet 1991 au 27 septembre 1994.

A noter que le capitaine de vaisseau Lucien Litingui a été admis à la retraite le 31 décembre 2006.